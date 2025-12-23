AKTUELNO

NE LIČI NA SEBE! Društvene mreže gore zbog Sofije Milošević, tvrde da je preterala sa BOTOKSOM! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Komentari ne prestaju.

Meneknka Sofija Milošević nedavno je izazvala pravu buru komentara kada se pojavila u jednoj emisiji. Naime, mnogi su komentarisali da se potpuno izobličila i da više ne liči na sebe.

Foto: Instagram.com

Komentatori kažu da je preterala sa botoksom na licu i da više nema ni traga od njene prirodne lepote.

„Ne liči više na sebe“,"Crna Sofija, šta ti botoks uradi" „Bila je prirodno lepa, ovo joj nije trebalo“, samo su neki od komentara koji kruže mrežama.

https://www.instagram.com/p/DSacktZDDw-/

Istini za volju, bilo je i onih koji su držali Sofijinu stranu, te su istakli da joj na ruku nije išlo osvetljenje, šmlinka i ugao snimanja, a manekenka je ostala uzdržana po pitanju ovih komentrara.

Autor: R.L.

#Sofija Milošević

