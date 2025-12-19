POLA MILIONA EVRA ZA ČETIRI DANA! Evo od čega će Čola ZGRNUTI LOVU, isplivali svi detalji!

Od cifre boli glava.

Zdravko Čolić je u rekordnom roku rasprodao tri od četiri koncerta u Sarajevu. On je za nepunih šest dana prodao sve karte, pa je otvorio i četvrti termin, koji će, bez sumnje isto tako planuti brzinom svetlosti.

Sada je otkriveno i koliko će Čola zaraditi od ova četiri koncerta. U pitanju je suma od neverovatnih pola miliona evra i to samo od sponzorstava, jer su se mnoge kompanije javile da budu sponzori na njegovom koncertu.

S ozbirom na to da je Zdravko istakao da neće biti dodatnih termina i da sa četvrtim koncertom završava nastupe u Sarajevu, ne čudi ovoliko interesovanje za karte.

Podsetimo, pre njega veliki uspeh u istom gradu imali su Aleksandra Prijović i Dino Merlin, ali ipak Čola je postavio rekord u brzini rasprodatih koncerata.

Autor: R.L.