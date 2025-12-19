AKTUELNO

Najlepša glumica Jugoslavije stradala je 45 dana posle porođaja, ćerka je nije ni zapamtila! Evo kako ona danas izgleda, prava je LEPOTICA NA MAJKU! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Krležin Gvozd - službeni kanal Ive Štivičića ||

O njenoj tragediji i danas kruže razne legende.

Glumica Ena Begović važila je za jednu od najlepših dama na prostorima bivše Jugoslavije, a njen život tragično je okončan u saobraćajnoj nesreći avgusta 2000. godine, u trenutku kada je imala samo 40 godina.

Foto: Printscreen YouTube/Krležin Gvozd - službeni kanal Ive Štivičića

Ena je iza sebe ostavila ćerku Lanu koju je dobila sa Josipom Radeljak, i koja je imala samo 45 dana kada je njena majka poginula u saobraćajnoj nesreći kod Brača.

Lana je izrasla u prelepu devojku, a lepotu je nasledila upravo od majke, koju nije stigla ni da upozna, ali je o njoj stvorila sliku kroz njene uloge i priče bliskih ljudi, ali ljubav koji oseća prema njoj daje joj snagu da živi život punim plućima.

https://www.instagram.com/p/DQ1tEK_iKJ0/?img_index=1

Dok je odrastala, vreme je najviše provodila u krugu porodice, a Mia Begović, glumica i Enina sestra, bila joj je kao druga majka. Pojavljivala se na dešavanjima koji su bili posvećeni Eni, ali tek nedavno počela je da daje izjave za medije. Kako kaže, od oca vrlo često dobija savete.

Autor: R.L.

