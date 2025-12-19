AKTUELNO

Domaći

OSTALA JE NA PREGLEDIMA: Dragan Džajić otkrio sve o zdravstvenom stanju supruge, nakon što se juče onesvestila!

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Odmah su otišli kod doktora.

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić održao je juče promociju monografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba u hotelu "Hajat", gde se njegovoj supruzi Branki slošilo, te je hitno odvezena u bolnicu.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

On se sada oglasio i otkrio da je Branka sada dobro i da će danas izaći iz bolnice.

- Supruga je sada dobro, juče je ostala u bolnici na pregledima, ali danas će je pustiti. Još malo pa idem po nju. Hvala na brizi, sve je u redu - rekao je Džajić.

Podsetimo, nakon što se juče onesvestila, Dragan je izjavio da su odmah otišli kod doktora.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora - ispričao je on.

Autor: R.L.

#Dragan Džajić

POVEZANE VESTI

Fudbal

'U BOLNICI SMO' Dragan Džajić se oglasio nakon što se njegova supruga ONESVESTILA, evo kako se Branka oseća

Lifestyle

Trudnica je otišla na prvi pregled i saznala šok informaciju: Ovo se dešava jednom u 100.000 slučajeva

Domaći

MLADEN MIJATOVIĆ U BOLNICI! Voditelj se odmah oglasio i otkrio sve o zdravstvenom stanju

Domaći

Imaćemo pojjačanje: Ena i Peja progovorili o zajedničkom životu! Zlatin sin Jovan otkrio sve o zdravstvenom problemu

Zadruga

ZALIVA POD SUZAMA! Aneli ne zna kako da se izbori protiv Asmina, a na vezu sa Lukom stavila tačku! (VIDEO)

Domaći

PEVAČ SA ŽENOM OTIŠAO U MEKU NA HODOČAŠĆE! Oprostila mu prevaru, nakon skandala se okrenuli veri! (FOTO)