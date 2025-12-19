OSTALA JE NA PREGLEDIMA: Dragan Džajić otkrio sve o zdravstvenom stanju supruge, nakon što se juče onesvestila!

Odmah su otišli kod doktora.

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić održao je juče promociju monografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba u hotelu "Hajat", gde se njegovoj supruzi Branki slošilo, te je hitno odvezena u bolnicu.

On se sada oglasio i otkrio da je Branka sada dobro i da će danas izaći iz bolnice.

- Supruga je sada dobro, juče je ostala u bolnici na pregledima, ali danas će je pustiti. Još malo pa idem po nju. Hvala na brizi, sve je u redu - rekao je Džajić.

Podsetimo, nakon što se juče onesvestila, Dragan je izjavio da su odmah otišli kod doktora.

- Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora - ispričao je on.

Autor: R.L.