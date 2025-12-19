Bilo je užasno, išli su za njim, vređali ga... Očevidac napada na Vujadina Savića otkrio sve detalje!

Savić nije oklevao, već se odbranio.
Juče je na društvenim mrežama isplivao snimak napada na Vujadina Savića u jednom tržnom centru, koji se odigrao 3. decembra.
Na snimku se vidi kako dva nepoznata momka napadaju Vujadina, koji nije pobegao nego se branio. Sada se oglasio i očevidac ovog događaja koji kaže da je sve izgledalo strašno.
- Dvojica momaka su išli za Vujadinom i vređali ga. On prvo nije obraćao pažnju, ali je vređanje trajalo i trajalo. Nisu hteli da se zaustane. U svom bezobrazluku bili su još gori. U jednom trenutku su mu se približili tik uz njega. Bilo je užasno - rekao je očevidac sa lica mesta.
