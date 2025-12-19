AKTUELNO

Bilo je užasno, išli su za njim, vređali ga... Očevidac napada na Vujadina Savića otkrio sve detalje!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, SrbijaShowbizz Printscreen ||

Savić nije oklevao, već se odbranio.

Juče je na društvenim mrežama isplivao snimak napada na Vujadina Savića u jednom tržnom centru, koji se odigrao 3. decembra.

Foto: E-Stock/Strahinja Kostić

Na snimku se vidi kako dva nepoznata momka napadaju Vujadina, koji nije pobegao nego se branio. Sada se oglasio i očevidac ovog događaja koji kaže da je sve izgledalo strašno.

Foto: SrbijaShowbizz Printscreen

- Dvojica momaka su išli za Vujadinom i vređali ga. On prvo nije obraćao pažnju, ali je vređanje trajalo i trajalo. Nisu hteli da se zaustane. U svom bezobrazluku bili su još gori. U jednom trenutku su mu se približili tik uz njega. Bilo je užasno - rekao je očevidac sa lica mesta.

Autor: R.L.

