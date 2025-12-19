Jela sam jednu jabuku dnevno! Stanija Dobrojević je u Americi preživela STRAŠNO SIROMAŠTVO, a onda se zainatila i napravila čudo!

Nije bilo lako.

Stanija Dobrojević već godinama živi i radi u Americi, a mnogi joj zavide kada pogledaju njene objave na društvenim mrežama i skup život koji sada živi. Međutim, nije uvek bilo tako.

Stanija ne krije da je po dolasku u Ameriku osetila sve teškoće života "preko bare", te da je jela jednu jabuku dnevno.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - rekla je Dobrojevićeva i dodala:

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton... - ispričala je Stanija.

Autor: R.L.