POSLE RAZVODA JE PROCVETALA! Komšije Jovane Pajić otkrile kakva je pevačica privatno: Kroz kraj šeta s punđom na glavi!

Imaju samo reči hvale.

Pevačica Jovana Pajić nedavno je okončala svoju ljubav sa kolegom Aleksandrom Cvetkovićem, Saletom Tropikom, a kako kažu njene komšije od tada je procvetala.

- Uvek se pozdravi iako je stalno u žurbi. Nema uopšte onu zvezdanu distancu. Kad ide u prodavnicu, sve obavi sama, nosi kese, prenosi, razvozi ćerkice. Sve to bez neke pompe. Ćerke su joj tihe, a vidim da im je lepo raspodelila obaveze. Viđam i njih kako iznose smeće, odu u neku kraću nabavku - kažu komšije za Jovanu.

Oni takođe navode da nimalo nije umišljena, te da po kraju šeta u potpuno opuštenom, prirodnom izdanju.

- Kada su se doselili, baš smo se iznenadili jer smo nismo očekivali baš neku navalu poznatih ličnosti u ovaj kraj. Međutim, ubrzo smo shvatili da ona više pripada nama nego tamo nekom luksuznom kompleksu jer je jedna opuštena zvezda. Nećete vi nju videti u štiklama i našminkanu kako ide ulicom ili tako “nacifrana” sedi u obližnjem kafiću. Ona se krajem kreće u trenerci i sa punđom na glavi - navele su njene komšije i dodale:

- Ona je procvetala posle razvoda. Šta je bio razlog njihovog rastanka ne znam, nisam čitala ali ona zrači, karijera joj je krenula uzlazno. Ma bukvalno je žena dobila neku energiju koja kao da je bila skrivena. Da me ne shvatite pogrešno, meni su ona i Sale delovali kao skladan i lep par, ali očigledno tu nešto nije štimalo. Sale verovatno dolazi, ali ga ja nisam videla često. Možda nekoliko puta ali samo da pokupi ćerke - rekle su komšije Jovane Pajić.

