OVO MU JE PROMENILO LIČNI OPIS! Sejo Kalač otkrio šta su ga Saša i Brena NATERALI DA URADI na počektu karijere!

Nije bilo popravke.

Kada se pojavio na našoj muzičkoj sceni, osim po snažnom vokalu, Sejo Kalač je bio poznat i po svojoj kovrdžavoj kosi. Međutim, Saša Popović i Lepa Brena savetovali su mu da to "popravi".

- Saša Popović i Lepa Brena su mi rekli: "Bolje bi ti bilo da izravnaš kosu", kao to više priliči pevaču nego ona moja frćkava kosa - rekao je Kalač u jednom potkastu i dodao:

- Sve pevačice su mi zavidele zbog kose. Govorile su da sve idu kod frizera da se "frćkaju", a ja imam takvu kosu prirodno. Zaista je moja kosa bila jako neobična, ali sticajem okolnosti izravnao sam je kod jednog profesionalnog frizera. Otkako sam izravnao kosu tom nekom kiselinom, dva sata se to radilo, od tad mi se kosa više nije frćkala - naveo je on u potkastu.

