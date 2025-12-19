Naš pevač ima penziju 30.000 dinara i jedva sastavlja kraj s krajem: Koprcam se, vrlo je teško!

Još 2009. godine se penzionisao.

Naš pevač Šeki Turković penzionisao se 2009. godine i dobio nacionalnu penziju. On je otkrio da sa primanjima od 30.000 dinara nije lako preživeti, pa zbog toga nalazi alternativne načine da zaradi koji dinar više.

- Ma kakvi kamioni, to nije istina! Ja vozim mali kombi, vozim poštu tamo gde živim. Odradim toliko da mi ne bude dosadno, a subotom pevam, ponekad, ne baš stalno. Nekada dve subote u mesecu, a nekada nijednu. Iskren sam celog života, u celoj mojoj karijeri, pa i sada - rekao je Šeki i dodao:

- Iskreno, ja sam mnogo puta u životu bio razočaran, ali to nikada nisam krio. Mene je rat unakazio i došlo mi je čak da bacim mikrofon i da ne pevam nikada više. Međutim, zahvaljujući mojoj supruzi Emini to nisam uradio jer me je bodrila i objašnjavala mi da će sve da se smiri i da prođe. I tako je i bilo, krenule su tezge.

On je istakao da se preživljava teško, ali da se ipak "koprca".

Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umetnika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara. Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam - rekao je pevač nedavno za medije.

