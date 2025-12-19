AKTUELNO

Domaći

Naš pevač ima penziju 30.000 dinara i jedva sastavlja kraj s krajem: Koprcam se, vrlo je teško!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Još 2009. godine se penzionisao.

Naš pevač Šeki Turković penzionisao se 2009. godine i dobio nacionalnu penziju. On je otkrio da sa primanjima od 30.000 dinara nije lako preživeti, pa zbog toga nalazi alternativne načine da zaradi koji dinar više.

Foto: Printscreen YouTube/ Seki Turkovic

- Ma kakvi kamioni, to nije istina! Ja vozim mali kombi, vozim poštu tamo gde živim. Odradim toliko da mi ne bude dosadno, a subotom pevam, ponekad, ne baš stalno. Nekada dve subote u mesecu, a nekada nijednu. Iskren sam celog života, u celoj mojoj karijeri, pa i sada - rekao je Šeki i dodao:

- Iskreno, ja sam mnogo puta u životu bio razočaran, ali to nikada nisam krio. Mene je rat unakazio i došlo mi je čak da bacim mikrofon i da ne pevam nikada više. Međutim, zahvaljujući mojoj supruzi Emini to nisam uradio jer me je bodrila i objašnjavala mi da će sve da se smiri i da prođe. I tako je i bilo, krenule su tezge.

On je istakao da se preživljava teško, ali da se ipak "koprca".

Foto: TV Pink Printscreen

Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umetnika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara. Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam - rekao je pevač nedavno za medije.

Autor: R.L.

#Šeki Turković

POVEZANE VESTI

Domaći

VRLO JE TEŠKO, NEKAKO SE KOPRCAM: Folker prima penziju, a jedva krpi kraj s krajem: Živeo u Srbiji i Americi, pričalo se da leži na parama, a sad otkr

Domaći

CVILIM I PLAČEM KAD DOBIJEM PENZIJU: Naš glumac i kompozitor živi na ivici siromaštva, jedva sastavlja kraj s krajem, a nekad...

Domaći

SAŠA POPOVIĆ OTKRIO NA ŠTA TROŠI PENZIJU! Od prodaje Granda zaradio milione, a za ove stvari mu je dovoljno 102.000 dinara!

Društvo

Dok većina Srba jedva sastavlja kraj s krajem, hiljade njih zgrću OGROMNE PARE! Otkrivamo ko su oni

Društvo

DOK VEĆINA JEDVA SASTAVLJA KRAJ S KRAJEM - OVI PENZIONERI ŽIVE KAO CAREVI! Bace i po 10.000 evra za dve nedelje letovanja, evo u čemu je štos

Ostali sportovi

FEDERER SE VRAĆA NA TEREN: Stigla potvrda