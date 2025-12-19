AKTUELNO

Domaći

Podgrevao je bajat hleb dok se ne zapali: Bojan Marović živeo na ivici egzistencije, bez dinara u džepu!

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bilo je veoma teško.

Bo﻿jan Marović svojevremeno je bio jedan od najpopularnijih pevača u čitavom regionu, ali tada je bio u najgoroj finansijskoj situaciji.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Kako je sam ispričao po Beogradu je šetao bez dinara u džepu, a bajati hleb je podgrevao mnogo puta i to mu je bio jedini obrok u toku dana.

- U Beograd sam došao 2003. godine, imao sam ugovor sa producentskom kućom. Na svim mogućim tržnim centrima je bio moj poster, ljudi su me saleti na ulici, bio sam najtraženiji izvođač, a nisam imao dinara u džepu. Sećam se, dođem sa nastupa i kažu mi sutra ćemo ti dati novac i nikad ga ne dobijem. Kasnio sam da platim kiriju, zagrevao sam bajat hleb toliko puta da bi se zapalio u mikrotalasnoj. Sećam se da sam imao tri meseca oko 40 nastupa, jedan za drugim, a završio sam tako što sam jeo ostatke sendviča drugog čoveka - ispričao je Bojan u jednoj emisiji.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Bojan Marović

POVEZANE VESTI

Domaći

BURNA NOĆ ZA NAMA! Aneli i Luka ZARATILI KAO NIKAD, Teodora priznala šta je radila sa Filipom Bebici iza leđa, Nenad NA IVICI KATAKLIZME! (VIDEO)

Domaći

NOĆ PUNA TURBULENCIJA! Aneli rešila da pruži šansu Alibabi, Luka preti RASKRINKAVANJEM! Bebica i Teodora na korak do pomirenja, a ovaj takmičar je ZAU

Domaći

NOĆ KOJA JE RAZOTRKILA SVE! Hana uporedila svoju ćerku sa Anelinom, Nerio ponovo ponizio tetku, Alibaba PRIZNAO EMOCIJE prema Maji, a ova takmičarka j

Domaći

ZAGREVAO SAM BAJATI HLEB, JEO OSTATKE SENDVIČA OD DRUGIH LJUDI... Bojan Marović otvorio dušu o agoniji koju je preživeo: Nisam imao dinara

Domaći

BOJAN MAROVIĆ OĆELAVIO PREKO NOĆI! Pevač ustao da se umije i video svoju kosu u rukama! ''Pojavili su mi se pečati na temenu, i onda sam odlučio...!''

Domaći

Desingerica izašao, pa sa Mladenom ZAPALIO SCENU! Onda mu žiri POKAZAO ZUBE!