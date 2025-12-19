Podgrevao je bajat hleb dok se ne zapali: Bojan Marović živeo na ivici egzistencije, bez dinara u džepu!

Bilo je veoma teško.

Bo﻿jan Marović svojevremeno je bio jedan od najpopularnijih pevača u čitavom regionu, ali tada je bio u najgoroj finansijskoj situaciji.

Kako je sam ispričao po Beogradu je šetao bez dinara u džepu, a bajati hleb je podgrevao mnogo puta i to mu je bio jedini obrok u toku dana.

- U Beograd sam došao 2003. godine, imao sam ugovor sa producentskom kućom. Na svim mogućim tržnim centrima je bio moj poster, ljudi su me saleti na ulici, bio sam najtraženiji izvođač, a nisam imao dinara u džepu. Sećam se, dođem sa nastupa i kažu mi sutra ćemo ti dati novac i nikad ga ne dobijem. Kasnio sam da platim kiriju, zagrevao sam bajat hleb toliko puta da bi se zapalio u mikrotalasnoj. Sećam se da sam imao tri meseca oko 40 nastupa, jedan za drugim, a završio sam tako što sam jeo ostatke sendviča drugog čoveka - ispričao je Bojan u jednoj emisiji.

