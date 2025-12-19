AKTUELNO

PRAZNIČNA MAGIJA! Supruga Miloša Bikovića podelila prizor iz njihovog doma, naslednik je GLAVNA ZVEZDA!

Raduje se predstojećim praznicima.

Decembar je uveliko tu, a Nova godina pred vratima, s toga ne čudi što je sve pomalo uhvatila praznična euforija. Da je magija stigla u dom Miloša Bikovića potvrdila je njegova supruga Ivana na Instagramu.

Ona je podelila fotografiju njihovog sina koji se divi okićenoj jelci, sa šoljom u rukama.

Mali Vasilije pobrao je simpatije i lepe komentare, a nisu izostali komplimenti ni za ovaj kutak njihovog doma koji je u potpunosti odgovorio prazničnom duhu.

