AKTUELNO

Domaći

LUKSUZNO! Marina Visković pokazala SKUPOCENI PRSTEN, dok je bogati dečko MAZI PO BUTINI! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Uživaju u ljubavi.

Pevačica Marina Visković već neko vreme srećna je u ljabavi, a nedavno je i na društvenim mrežama pokazala momka koji je osvojio njeno srce.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je svog dečka milionera dugo krila od očiju javnosti, ali sada sve češće objavljuje slike i snimke sa njim. Ovoga puta pohvalila se skupocenim prstenom koji je zasijao na njenoj ruci, ali i izlivima nežnosti koje joj dečko pokazuje dok je mazi po butini.

Foto: Instagram.com

Ona je nedavno pričala o svom partneru, te je istakla da sa njim ima najdublju povezanost, a da li će uskoro na njenoj ruci zasijati i verenički prsten, ostaje da vidimo.

Autor: R.L.

#Marina Visković

POVEZANE VESTI

Domaći

Tetovaže po telu i grudima: Marina Visković u Dubaiju sa novim dečkom bogatašem, strastveno zagrljeni, pogledajte kako izgledaju (FOTO)

Domaći

ANA KORAĆ POKAZALA MUŽA! Starleta otkrila novi detalj o svom bračnom životu (FOTO)

Zadruga

Sve puca od strasti: Anita i Luka jedva dočekali da razmenjuju poljupce, usijali izolaciju! (VIDEO)

Domaći

Cveta u ljubavi! Marina Visković pokazala dečka, ne krije koliko je zaljubljena, on sav u mišićima (FOTO)

Domaći

Bora i Milica nikad srećniji: Dok iščekuju bebu ne skidaju osmeh s lica, ova slika će svakog raznežiti! (FOTO)

Domaći

''BUBIŠKA MOJA, VOLIM TE'' Gudelj oduševio Anastasiju na Dan zaljubljenih! CRVENE RUŽE I ŠAMPANJAC, a njen odgovor je sve raznežio! (FOTO)