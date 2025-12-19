LUKSUZNO! Marina Visković pokazala SKUPOCENI PRSTEN, dok je bogati dečko MAZI PO BUTINI! (FOTO)

Uživaju u ljubavi.

Pevačica Marina Visković već neko vreme srećna je u ljabavi, a nedavno je i na društvenim mrežama pokazala momka koji je osvojio njeno srce.

Ona je svog dečka milionera dugo krila od očiju javnosti, ali sada sve češće objavljuje slike i snimke sa njim. Ovoga puta pohvalila se skupocenim prstenom koji je zasijao na njenoj ruci, ali i izlivima nežnosti koje joj dečko pokazuje dok je mazi po butini.

Ona je nedavno pričala o svom partneru, te je istakla da sa njim ima najdublju povezanost, a da li će uskoro na njenoj ruci zasijati i verenički prsten, ostaje da vidimo.

Autor: R.L.