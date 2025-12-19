Mislila sam da je moj tata NAJVEĆI KLOŠAR! Ćerka Dina Dvornika otkrila nepoznate detalje o legendi: Jednom su nas opljačkali i ukali...

Ovo niko nije znao.

Legendarni Dino Dvornik uvek je u muzici bio ispred svog vremena, a da od muzike nije mnogo zaradio dokazala je njegova ćerka Ela.

Ona je sa svojim pratiocima na drušvenim mrežama podelila nepoznate detalje odrastanja sa Dinom.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - rekla je ona i dodala:

Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je Ela na društvenim mrežama.

