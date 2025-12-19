AKTUELNO

Domaći

Mislila sam da je moj tata NAJVEĆI KLOŠAR! Ćerka Dina Dvornika otkrila nepoznate detalje o legendi: Jednom su nas opljačkali i ukali...

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ovo niko nije znao.

Legendarni Dino Dvornik uvek je u muzici bio ispred svog vremena, a da od muzike nije mnogo zaradio dokazala je njegova ćerka Ela.

Foto: Instagram.com

Ona je sa svojim pratiocima na drušvenim mrežama podelila nepoznate detalje odrastanja sa Dinom.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - rekla je ona i dodala:

Foto: Instagram.com

Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je Ela na društvenim mrežama.

Autor: R.L.

#Dino Dvornik

#Ela Dvornik

POVEZANE VESTI

Domaći

SNEŽANA ĐURIŠIĆ PROGOVORILA O PESMI KOJU JE POSVETILA VANJI: ''Svako od nas se voli, pa svađa, ljubi, pa rastaje...'' Ovo je dokaz njihovih emocija! (

Domaći

'ISTRČALA SI TRKU PRE VREMENA, MORAĆEŠ DA ISPAŠTAŠ' Vendi otvorila dušu o svojim počecima, pa otkrila ko joj je predvideo OVAKVU SUDBINU: Zvao me je g

Domaći

OVO JE PRVO IME GRUPE ''ELITNI ODREDI!'' Relja progovorio o nastanku fenomena koji su mladi obožavali! Evo kako je ubedio Vladu da mu se pridruži! (FO

Domaći

NEMA VEZE S MUZIKOM: Nikada nećete pogoditi kojim poslovima se Snežana Đurišić bavila u Americi!

Domaći

NEOČEKIVANO! Rada Manojlović priznala koliko joj Dragana Mirković znači, te je otkrila da LUČE IZ KASIDOLA ima NOV NADIMAK!

Domaći

MARINA TUCAKOVIĆ IM JE NAPISALA TEKST, A OD PESME NIŠTA! Milica Todorović OTKRILA zašto nije snimila duet sa Jelenom Rozgom!