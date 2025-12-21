AKTUELNO

Razvela se, vratila se u Makedoniju i udala za 13 godina mlađeg! Bivši muž Kaliopi ostao u Švajcarkoj sa njihovim sinom

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ove detalje o ljubavnom životu muzičke zvezde malo ko zna.

Makedonska pevačica Kaliopi Bukle iza sebe ima dva braka, a njen ljubavni život svojevremeno je intrigirao javnost, budući da je bila u prvom braku sa kompozitorom i tekstopiscem Romeom Grilom, sa kojim je dobila i sina.

Foto: BOJAN PETROVIĆ/ PROMO MTS DVORANA

Ona je u trenutku najveće popularnosti grupe "Kaliopi" povukla se sa scene i sa porodicom se odselila u Švajcarsku gde je živela van kamera i o njoj se ništa nije znalo u javnosti.

Učila je nemački jezik i radila mnoge druge poslove, te je pet godina predavala u srednjoj školi. Govorila je da su je upravo učenici nagovorili da se vrati muzičkoj karijeri. Na odluku da se vrati u Makedoniju presudila je ljubav prema muzici.

Godine 1996. razvela se od supruga koji je ostao sa njihovim sinom u Švajcarskoj. On joj nikada nije zamerio što se vratila u Makedoniju. Kaliopi je mnogo ponosna na njega.

Foto: TV Pink Printscreen

Drugi put je bila udata za 13 godina mlađeg glumca Vasila Zafirčeva. Ovaj brak je dugo važio za jedan od najromantičnijih brakova poznatih osoba. Bila je to ljubav na prvi pogled.

