Otac je bio protiv, rodbina nije prihvatala: Ljubavna priča Sanija i Natalije Trik FX je kao španska serija, evo sa kakvim problemima su se suočavali!

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak su uspeli da opstanu.

Ljubavna priča Sanija i Natalije iz grupe Trik FX počela je odavno, ali nije sve išlo tako glatko na početku. Natalija je došla u njegovu plesnu školu, a on joj je bio profesor.

Ljubav je ubrzo planula, ali Natalijin otac bio je protiv ove veze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam mu: ‘Učio si me da ljude delim na dobre i loše, ne po veri i naciji’. Na kraju, ispostavilo se da je više vezan za njega nego za mene - rekla je jednom Natalija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majka mi je Romkinja, otac Grk, baba Turkinja, a ja rođen u Zemunu. Rođen sam u mešavini i buntovno sam prihvatio majčinu stranu jer sam video kroz šta prolazi. Moja rodbina takođe nije lako prihvatila Nataliju - ispričao je Sani.

