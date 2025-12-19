U trenutku smrti imao je samo 28 godina! Naš pevač se zakucao u kamion i na licu mesta poginuo, devojka ga nikad nije prežalila!

Svi su teško podneli ovaj gubitak.

Pevač Ipče Ahmedovski poginuo je 30. jula 1995. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod sela Šopići u blizini Lazarevca kada se svojim automobilom zakucao u kamion i na mestu ostao mrtav.

U trenutku smrti on je imao samo 28 godina, a u svojoj kratkoj muzičkoj karijeri snimio je pesme koje su postali vanvremenski hitovi.

Ipče je se u tom periodu zabavljao sa Zlatom Sinđelić, sa kojom je i živeo, a ona ga nikada nije prebolela, te se pisalo svojevremeno da se zbog njega nikada nije udavala.

Njegov brat Jašar Ahmedovski teško se nosio sa ovim gubitkom, pa tako često i dan dana, trideset godina posle tragedije sa setom priča o Ipčetu.

Autor: R.L.