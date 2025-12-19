AKTUELNO

SAZNAJEMO: Muž Marije Egelje ipak nije vlasnik zapaljenog lokala na Vračaru, otkriven i UZROK požara! Pogledajte kako sad izgleda restoran brze hrane koji drže voditeljka i njen suprug (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Instagram.com/marija.egelja ||

Najnoviji detalji o slučaju zapaljenog lokala na Vračaru gde su poznata voditeljka i njen suprug otvorili restoran brze hrane.

Kao bomba odjeknula je vest da je zapaljeni lokal na Vračaru u vlasništvu muža voditeljke TV Pink Marije Egelje, Aleksandra Dabića. Međutim, kako Pink.rs saznaje, suprug poznate voditeljke iznajmljuje lokal za potrebe restorana brze hrane i on nije u njihovom vlasništvu.

Foto: Instagram.com

Incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića, a na svu sreću niko nije povređen. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta. Kako smo dalje saznali, uzrok je navodno nepravilno rukovanje pirotehnikom, te požar nije namerno podmetnut, kako se najpre pisalo, a na to ukazuju snimci sa nadzorne kamere.

- Lokal nije u vlasništvu Marijinog supruga Aleksandra, oni su samo iznajmili lokal za potrebe restorana brze hrane. Nema veće materijalne štete, stakla na objektu su popucala, ali je vlasnik lokala odmah sanirao štetu i zamenio stakla. Navodno je pirotehnika uzrok, tačnije nepravilo korišćenje iste u blizini lokala. Na to, za sada, ukazuju snimci sa nadzorne kamere - otkrio je za Pink.rs dobro obavešteni izvor, a u nastavku pogledajte kako sad izgleda lokal:

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Marija i Aleksandar su godinama u skladnom braku i imaju dvoje dece.

Muž Marije Egelje je vlasnik lokala koji je noćas ZAPALJEN NA VRAČARU! Ovo su svi detalji!

Autor: M.K.

