AKTUELNO

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE MIRKE VASILJEVIĆ NAKON NAPADA NA VUJADINA! Glumica imala da poruči samo OVO, a evo šta zapravo radi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Pixabay.com, E-Stock/Nataša Rajaković ||

Vujadin Savić napadnut je u tržnom centru pretprošle nedelje, a sinoć je do javnosti dospeo snimak tuče.

Mirka Vasiljević se na ovu temu oglasila sa dve rečenice, dok je kasnije na društvenim mrežama podelila čime se trenutno bavi.

- Trenutno radim, u pozorištu sam. Pripremam predstavu, pa ćemo se čuti posle - rekla je Mirka Vasiljević.

Foto: E-Stock/Strahinja Kostić, Pink.rs

Mirka je potom na društvenim mrežama pokazala šta radi dok javnost bruji o snimku koji je šokirao javnost. Nevenčana supruga Vujadina Savića je dan iskoristila za trening, pa je sa svojim pratiocima podelila neke od vežbi koje radi na pilatesu.

Foto: Instagram.com

Vujadin bio sa drugom kad je izbila tuča

Podsetimo, grupa momaka išla je za Vujadinom i provocirala ga, nakon čega je izbila tuča.Vujadin se sa drugom odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta, jer su momci pobegli.

Tuča se desila 3. decembra, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak pomenutog incidenta u tržnom centru. Vujadin je, inače, nedavno bio na proslavi svog druga i kolege Marka Gobeljića, a tada je uslikan posle dužeg vremena u srpskoj prestonici.

Autor: M.K.

#Mirka Vasiljević

#Napad

#Vujadin Savić

#glumica

#oglašavanje

POVEZANE VESTI

Domaći

Vujadin Savić napadnut u tržnom centru! Novi detalji skandalozne tuče: Provocirali su ga (VIDEO)

Domaći

Napadnut Vujadin Savić! Žestoka tuča usred Beograda, pogledajte snimak (VIDEO)

Domaći

BOŽE MOJ, ŠTA SAD, MORAO JE DA VEŽBA: Vujadin Savić uhvaćen sa drugom devojkom, reakcija Mirke Vasiljević sve šokirala

Domaći

Ovo je dom Mirke Vasiljević: Sve je u minimalističkom stolu, a evo gde glumica provodi najviše vremena (FOTO)

Domaći

ŠOK IZJAVA MIRKE VASILJEVIĆ! Progovorila o Vujadinu: Vodim se mišlju da će proći sve...

Domaći

NOVI DETALJ O SLUČAJU VUJADINA SAVIĆA! Transrodnoj A. K . produžen pritvor, nakon prijave za ucenu odlučeno da OSTAJE U ĆELIJI