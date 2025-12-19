AKTUELNO

Domaći

PRVI PUT OČI U OČI SA TIGROM: Jovana Jeremić najavila susret sa novim dečkom sutra kod nje u jutarnjem! Ovo su svi čekali da vide (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/jeremicjovana/Pink.rs/Jelena Simonović ||

Ovo se ne propušta!

Domaća javnost već neko vreme bruji o novoj romansi popularne voditeljke TV Pink Jovane Jeremić sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Sada je došao momenat za njihov susret oči u oči pred širokim auditorijumom, i to u njenom jutarnjem programu ''Novo jutro''.

Foto: pink.rs, instagram.com

Naime, Jovana je na svom profilu na Instagramu najavila da će njen sutrašnji gost biti upravo Tigar, a nema sumnje da svi jedva čekaju da čuju detalje njihovog odnosa o kojem se priča i piše nedeljama unazad.

Sutra od 10:20 časova budite uz TV Pink i pratite Tigrovo gostovanje kod Jovane Jeremić o kojem će brujati svi!

Autor: Pink.rs

