LUKSUZ NA SVE STRANE! Evo kako je Sloba Radanović ukrasio dom za slavu, fotografije ostavljaju bez daha (FOTO)

Pevač Sloba Radanović i ove godine potrudio se da porodičnu slavu Sveti Nikola obeleži u posebnoj, prazničnoj atmosferi, a fotografije svedoče o tome da se vodilo računa o svakom detalju.

Njegov dom zablistao je u znaku elegancije i topline – spoljašnji deo kuće ukrašen je svetlećim lampicama i velikim dekorativnim elementima, koji već na prvi pogled ostavljaju snažan utisak i najavljuju slavlje u velikom stilu.

Sve pršti od luksuza

Unutrašnjost kuće odiše luksuzom i porodičnom atmosferom. Dugačka slavska trpeza, pažljivo postavljena, okružena je elegantnim stolicama i diskretnim dekoracijama, dok centralni deo prostora krase moderni lusteri i cvetni aranžmani.

Posebnu pažnju privlači bogato ukrašena jelka, prekrivena lampicama, mašnama i novogodišnjim detaljima, koja dodatno doprinosi prazničnom ugođaju. Sve je podređeno toplini doma i tradiciji, ali i prepoznatljivom luksuzu koji Sloba neguje. Jasno je da je pevač želeo da današnji dan provede u krugu najbližih, u ambijentu koji spaja veru, porodične vrednosti i prazničnu magiju.

Autor: M.K.