RODIĆI STIGLI KOD CECE NA SLAVU! Ražnatovići danas obeležavaju Svetog Nikolu u vili na Dedinju: Bogdanin otac doneo priji veliku kutiju sa crvenim mašnama, a svi se pitaju šta je unutra (FOTO+VIDEO)

Roditelji Cecine snajke su uvek među prvim gostima!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i njena porodica danas slave Svetog Nikolu, a gosti su u večernjim časovima počeli da stižu u njihov porodični dom u Ljutice Bogdana na Dedinju.

Među prvima su došli pevačicini prijatelji, odnosno majka i otac njene snajke Bogdane, Danijela i Bogdan Rodić, koji su doneli i veliki poklon za slavu.

Naime, Bogdanin otac nosio je u rukama veliku belu kutiju sa crvenim mašnama.

Uskoro se očekuje i dolazak ostalih poznatih zvanica koje tradicionalno dolaze kod Ražnatovića na Nikoljdan svake godine.

Autor: M.K.