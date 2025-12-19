Roditelji Cecine snajke su uvek među prvim gostima!
Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i njena porodica danas slave Svetog Nikolu, a gosti su u večernjim časovima počeli da stižu u njihov porodični dom u Ljutice Bogdana na Dedinju.
Među prvima su došli pevačicini prijatelji, odnosno majka i otac njene snajke Bogdane, Danijela i Bogdan Rodić, koji su doneli i veliki poklon za slavu.
Naime, Bogdanin otac nosio je u rukama veliku belu kutiju sa crvenim mašnama.
Uskoro se očekuje i dolazak ostalih poznatih zvanica koje tradicionalno dolaze kod Ražnatovića na Nikoljdan svake godine.
Autor: M.K.