Nepoznati čovek ispred Cecine vile sa buketom u rukama: Došao samo kako bi joj uručio cveće za Nikoljdan i to radi svake godine! (VIDEO)

On je po svemu sudeći, Cecin veliki obožavalac!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i njena porodica danas slave Svetog Nikolu, a gosti su u večernjim časovima počeli da stižu u njihov porodični dom u Ljutice Bogdana na Dedinju.

Naša ekipa je na licu mesta, a tamo smo usnimili nepoznatog starijeg čoveka koji tradicionalno svake godine za Cecinu slavu dolazi ispred njene kuće kako bi joj uručio cveće.

Stariji gospodin bio je svečano obučen, imao je odelo i kaput, a u rukama je držao buket za Cecu.

Uskoro se očekuje i dolazak ostalih poznatih zvanica koje tradicionalno dolaze kod Ražnatovića na Nikoljdan svake godine.

Autor: M.K.