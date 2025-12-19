AKTUELNO

Šijan i Bojana stigli kod Cece na slavu: Uskladili stajlinge, a ona nosi ovaj trendi detalj, evo i ko im čuva decu (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Večeras Ceca Ražnatović proslavlja krsnu slavu Svetog Nikolu i tradicionalno u svojoj vili na Dedinju dočekuje porodicu i prijatelje.

Očekuje se veliki broj gostiju a mahom će biti sa estrade koji kao i svake godine uveličavaju ovaj važan dan folk divi, a među prvima stigli su i Bogdanina sestra Bojana Šijan sa svojim suprugom Mirkom.

Foto: Pink.rs

Šijanovi su stigli na samom početku a bili su izuzetno elegantni i lepo raspoloženi.

Uskaldili su stajlinge pa su tako nosili on crno odelo a Bojana je nosila plavo odelo, dok je jedan detalj na njoj posebno privukao pažnju. Naime ona je ukombinovala u stajlingu kapu koja podseća na fes i koja je modni trend u poslednje vreme.

Foto: Pink.rs

Bojana i nakon dva porođaja izgleda perfektno i ima devojačku liniju, a par je na kratko stao pored Cecine vile kako bi ispozirali novinarima, te su se ubrzo pridružili ostalim gostima u vili.

Foto: Pink.rs

Kratko su prokomentarisali pitanje ko im čuva decu trenutno:

- Keva i dadilja...dok smo na proslavi - rekao je Mirko.

Autor: M.K.

#Bojana Rodić

#Mirko Šijan

#Slava

#Svetlana Ceca Ražnatović

