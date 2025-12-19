RASKOŠNA POSNA TRPEZA NA CECINOJ SLAVI: Nema čega nema - od morskih plodova i kavijara preko poslastica koje ostavljaju bez daha (FOTO+VIDEO)

Cecini gosti će uživati u bogatoj trpezi!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i njena porodica danas slave Svetog Nikolu, a gosti su u večernjim časovima počeli da stižu u njihov porodični dom u Ljutice Bogdana na Dedinju.

Ove godine je za slavsku trpezu bio zadužen jedan od najpoznatijih kuvara Dalibor Kimčetić.

Dalibor je dao sve od sebe da gostima na Cecinoj slavi ničega ne manjka, a na slavskoj posnoj trpezi doslovno nema čega nema.

Tu su razne vrste salata, morski plodovi, kavijar, raznorazne slatke đakonije, a nema sumnje da će Cecini gosti sa slave otići punih stomaka.

U našoj galeriji u nastavku pogledajte još fotografija sa Cecine slavske trpeze:

Autor: Pink.rs