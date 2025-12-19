AKTUELNO

RASKOŠNA POSNA TRPEZA NA CECINOJ SLAVI: Nema čega nema - od morskih plodova i kavijara preko poslastica koje ostavljaju bez daha (FOTO+VIDEO)

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs

Cecini gosti će uživati u bogatoj trpezi!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i njena porodica danas slave Svetog Nikolu, a gosti su u večernjim časovima počeli da stižu u njihov porodični dom u Ljutice Bogdana na Dedinju.

Ove godine je za slavsku trpezu bio zadužen jedan od najpoznatijih kuvara Dalibor Kimčetić.

Foto: Pink.rs

Dalibor je dao sve od sebe da gostima na Cecinoj slavi ničega ne manjka, a na slavskoj posnoj trpezi doslovno nema čega nema.

Foto: Pink.rs

Tu su razne vrste salata, morski plodovi, kavijar, raznorazne slatke đakonije, a nema sumnje da će Cecini gosti sa slave otići punih stomaka.

Foto: Pink.rs

U našoj galeriji u nastavku pogledajte još fotografija sa Cecine slavske trpeze:

Autor: Pink.rs

#Slava

#Svetlana Ceca Ražnatović

#pevačica

#trpeza

