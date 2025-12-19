AKTUELNO

Domaći

BROJNE POZNATE LIČNOSTI NA CECINOJ SLAVI: Evo ko joj je sve došao na proslavu Svetog Nikole - prijatelji, kolege i saradnici u vili Ražnatovića (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Kao svake godine, pripreme za jednu od najvećih srpskih slava u domu Ražnatovića otpočele su od jutra, a u svemu učestvuju svi članovi porodice.

Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, a pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je jedna od poznatih ličnosti koji takođe obeležavaju današnji dan. Kao svake godine, pripreme za jednu od najvećih srpskih slava u domu Ražnatovića otpočele su od jutra, a u svemu učestvuju svi članovi porodice.

Među prvi su na slavu tradicionalno stigli Cecini prijatelji, Bogdanini roditelji Danijela i Bogdan, koji su priji doneli i poklone.

Foto: Pink.rs

Cecin frizer, Stevan Radivojević, takođeo je pristigao na slavu, te tom prilikom otkrio ko je najbolji domaćin u pevačicinom domu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tu je i Anastasijina kuma Tara Milutinović.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

 Vidno raspoloženi Mirko Šijan i supruga Bojana su spremni da ulepšaju Cecinu slavu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Sledeća je stigla Nataša Rodić, a zatim i Đorđe David, Žika Jakšić, Marko Đedović, Biljana Spasić, Miloš Nadaždin i mnogi drugi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

#Gosti

#Slava

#Sveti Nikola

#Svetlana Ceca Ražnatović

POVEZANE VESTI

Društvo

ŠTA KAŽE CRKVA: Da li je greh ako se Sveti Nikola slavi mrsno?

Extra

Sveštenik Branislav zagrmeo zbog dvostrukog greha koji Srbi čine na Svetog Nikolu! Nisu ni svesni šta rade, a ne valja se

Domaći

Anastasija stigla u vilu na Dedinju da proslavi Nikoljdan s porodicom, i to bez Gudelja: Odmah za njom pojavila se i Veljkova svastika sa Šijanom (FOT

Extra

Tesla je OVO uradio baš na dan Svetog Nikole: Otkriveni jezivi detalji, tada je imao samo 7 godina

Domaći

Sve spremno za proslavu Aranđelovdana: Viktor Živojinović podelio fotku s Bobom, trpeza i ove godine puna hrane (FOTO)

Društvo

AKO NA NIKOLJDAN BUDE SUNČANO, EVO KAKVA ĆE ZIMA BITI: Već je izašla prognoza, sve se naslućuje