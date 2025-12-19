BROJNE POZNATE LIČNOSTI NA CECINOJ SLAVI: Evo ko joj je sve došao na proslavu Svetog Nikole - prijatelji, kolege i saradnici u vili Ražnatovića (FOTO+VIDEO)

Kao svake godine, pripreme za jednu od najvećih srpskih slava u domu Ražnatovića otpočele su od jutra, a u svemu učestvuju svi članovi porodice.

Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, a pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je jedna od poznatih ličnosti koji takođe obeležavaju današnji dan. Kao svake godine, pripreme za jednu od najvećih srpskih slava u domu Ražnatovića otpočele su od jutra, a u svemu učestvuju svi članovi porodice.

Među prvi su na slavu tradicionalno stigli Cecini prijatelji, Bogdanini roditelji Danijela i Bogdan, koji su priji doneli i poklone.

Cecin frizer, Stevan Radivojević, takođeo je pristigao na slavu, te tom prilikom otkrio ko je najbolji domaćin u pevačicinom domu.

Tu je i Anastasijina kuma Tara Milutinović.

Vidno raspoloženi Mirko Šijan i supruga Bojana su spremni da ulepšaju Cecinu slavu.

Sledeća je stigla Nataša Rodić, a zatim i Đorđe David, Žika Jakšić, Marko Đedović, Biljana Spasić, Miloš Nadaždin i mnogi drugi.

Pink.rs Pink.rs E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Pink.rs Pink.rs Previous Next

Autor: M.K.