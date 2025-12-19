EVO KAKO ŽIKA JAKŠIĆ IZGLEDA NAKON SVIH PROBLEMA SA ZDRAVLJEM: Stigao kod Cece na proslavu Nikoljdana sa osmehom na licu, a evo šta joj je doneo (FOTO+VIDEO)

Žika Jakšić kod Cece na slavi, evo šta joj je doneo.

Poznati voditelj i producent Žika Jakšić pojavio se u javnosti nakon što je nedavno prošao kroz teže zdravstvene probleme, što je tada zabrinulo njegovu publiku i kolege.

Jakišić se sada u velikom stilu pojavio na Cecinoj krsnoj slavi Sveti Nikola, gde je doputovao nasmejan i vidno raspoložen.

Na slavlje je voditelj stigao u veseloj atmosferi, pozdravljao je medije, a u ruci je držao flašu pića, što je mnogo začudilo jer su očekivalo još neki poklon, koji će pevačica možda i dobiti van očiju javnosti.

Problemi sa zdravljem

Podsetimo, Jakišić je pre nekoliko meseci bio hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i moždani udar zbog kog je morao na rehabilitaciju i terapije, ali je od tada stabilno i nastavlja oporavak uz podršku najbližih.

