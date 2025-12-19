AKTUELNO

Domaći

EVO KAKO ŽIKA JAKŠIĆ IZGLEDA NAKON SVIH PROBLEMA SA ZDRAVLJEM: Stigao kod Cece na proslavu Nikoljdana sa osmehom na licu, a evo šta joj je doneo (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žika Jakšić kod Cece na slavi, evo šta joj je doneo.

Poznati voditelj i producent Žika Jakšić pojavio se u javnosti nakon što je nedavno prošao kroz teže zdravstvene probleme, što je tada zabrinulo njegovu publiku i kolege.

Foto: Pink.rs

Jakišić se sada u velikom stilu pojavio na Cecinoj krsnoj slavi Sveti Nikola, gde je doputovao nasmejan i vidno raspoložen.

Foto: Pink.rs

Na slavlje je voditelj stigao u veseloj atmosferi, pozdravljao je medije, a u ruci je držao flašu pića, što je mnogo začudilo jer su očekivalo još neki poklon, koji će pevačica možda i dobiti van očiju javnosti.

Foto: Pink.rs

Problemi sa zdravljem

Podsetimo, Jakišić je pre nekoliko meseci bio hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i moždani udar zbog kog je morao na rehabilitaciju i terapije, ali je od tada stabilno i nastavlja oporavak uz podršku najbližih.

Autor: Pink.rs

#Slava

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Žika Jakšić

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon problema sa zdravstvenim stanjem oglasio se Žika Jakšić: Muzičar otkrio detalje oporavka

Domaći

ŽIKA JAKŠIĆ PUŠTEN IZ BOLNICE: Evo kako se oseća nakon što je hospitalizovan zbog ozbiljnih zdravstvenih tegoba...

Domaći

Žika Jakšić otkrio zašto se nije pojavio na pomenu Saši Popoviću! ĆIRA JE SVRATIO DO MENE I...

Domaći

OKO MENE HILJADU DOKTORA... Žika Jakšić otkrio nepoznate detalje nakon moždanog udara: Govorio sam nerazgovetno, nisam mogao da...

Domaći

BANKROTIRAO SAM: Evo zbog čega je Žika Jakšić završio na ivici egzistencije: Nemačkim bankama dugovao 100.000 maraka!

Domaći

HITNO HOSPITALIZOVAN ŽIKA JAKŠIĆ: Poznato u kakvom je stanju voditelj i producent!