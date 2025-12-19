AKTUELNO

Domaći

UDAJE SE KIJA KOCKAR! Najavila da opet staje na ludi kamen, pa se prisetila PRVOG BRAKA SA SLOBOM: Kako je krenulo... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pobednica "Zadruge" Kristina Kija Kockar je već dugo u ozbiljnoj vezi, a identitet partnera sve vreme krije od javnosti.

Ona je sad najavila da će opet stati na "ludi kamen", te da će, kad se to desi, slaviti drugu slavu.

Foto: Instagram.com

Kija danas obeležava Svetog Nikolu, pa se tim povodom oglasila na Instagramu, usput se prisetivši i prvog braka sa pevačem Slobom Radanovićem.

Foto: Instagram.com

- Hvala svima koji su mi čestitali moju devojačku slavu Sveti Nikola. Igrom slučaja u prvom braku nisam morala da menjam, a u drugom, kako je krenulo, samo ću da prebacim na letnji Nikoljdan - napisala je Kija Kockar uz zaljubljeni emodži i srce.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Kija Kockar je, podsetimo, nedavno podelila na društvenim mrežama poruke od dečka. U njima možemo da vidimo sijaset detalja, dok je jasno da je posredi ljubav.

Foto: Instagram.com

"Jeste ljubavi, jako je bilo bitno, sada smo mirni što se tiče toga, valjda će prestati do ujutru, je l' te boli?", "jesi li jela?", "moja duša moja, najlepša na svetu", "nećeš spavati za 20 minuta?", neke su od poruka koje je Kija Kockar pokazala na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Kija Kockar

#Udaja

#dečko

POVEZANE VESTI

Domaći

ZALJUBLJENA DO UŠIJU! Kija Kockar pokazala šta je dobila od dečka, stalno je obasipa znacima pažnje, ODMAH SLIKALA POKLON (FOTO)

Domaći

Operisana Kija Kockar! Pobednica Zadruge se oglasila iz bolnice (FOTO)

Domaći

KIJA SE SKINULA, PA POZIRALA NA KREVETU: U prvom planu dekolte i zlatni lanci, kakav prizor (FOTO)

Domaći

ČEKAM DUGO NA PRAVDU! Kija Kockar mora da NAPUSTI TURSKU, oglasila se iz nesvakidašnjeg vozila: Nažalost... (FOTO)

Domaći

KIJA SE SNIMALA SA DEČKOM U KADI, A ON JOJ LJUBI STOPALA: Konačno pokazala partnera, pogledajte vrele kadrove (FOTO)

Domaći

Šta se desilo sa grudima Kije Kockar? Izazvala pravi haos na mrežama, ljudi totalno frapirani!