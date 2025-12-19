UDAJE SE KIJA KOCKAR! Najavila da opet staje na ludi kamen, pa se prisetila PRVOG BRAKA SA SLOBOM: Kako je krenulo... (FOTO)

Pobednica "Zadruge" Kristina Kija Kockar je već dugo u ozbiljnoj vezi, a identitet partnera sve vreme krije od javnosti.

Ona je sad najavila da će opet stati na "ludi kamen", te da će, kad se to desi, slaviti drugu slavu.

Kija danas obeležava Svetog Nikolu, pa se tim povodom oglasila na Instagramu, usput se prisetivši i prvog braka sa pevačem Slobom Radanovićem.

- Hvala svima koji su mi čestitali moju devojačku slavu Sveti Nikola. Igrom slučaja u prvom braku nisam morala da menjam, a u drugom, kako je krenulo, samo ću da prebacim na letnji Nikoljdan - napisala je Kija Kockar uz zaljubljeni emodži i srce.

Kija Kockar je, podsetimo, nedavno podelila na društvenim mrežama poruke od dečka. U njima možemo da vidimo sijaset detalja, dok je jasno da je posredi ljubav.

"Jeste ljubavi, jako je bilo bitno, sada smo mirni što se tiče toga, valjda će prestati do ujutru, je l' te boli?", "jesi li jela?", "moja duša moja, najlepša na svetu", "nećeš spavati za 20 minuta?", neke su od poruka koje je Kija Kockar pokazala na društvenim mrežama.

Autor: M.K.