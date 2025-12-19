Desingerica se oglasio nakon vesti da mu je ZABRANJEN NASTUP U BOSNI: Ništa nije otkazano!

Muzičar Dragomir Despić Desingerica trebalo je da nastupi sutra, 20. decembra, u Bosni i Hercegovini, preciznije u Ljubuškom.

Nastup se neće održati, pa se i on oglasio ovim povodom. Kako bosanski mediji pišu, ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona zabranilo je održavanje pomenutog nastupa.

Navodno zahtev za održavanje nastupa nije u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok je Desingerica otkrio svoju stranu priče.

- Nastup je pomeren za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomešaju datumi i onda jedan nastup mora da se pomeri. Ništa strašno i ništa što se inače ne dešava kad si pun posla - rekao je Despić.

Autor: M.K.