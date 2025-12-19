AKTUELNO

Domaći

Desingerica se oglasio nakon vesti da mu je ZABRANJEN NASTUP U BOSNI: Ništa nije otkazano!

Izvor: Pink.rs, Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Muzičar Dragomir Despić Desingerica trebalo je da nastupi sutra, 20. decembra, u Bosni i Hercegovini, preciznije u Ljubuškom.

Nastup se neće održati, pa se i on oglasio ovim povodom. Kako bosanski mediji pišu, ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona zabranilo je održavanje pomenutog nastupa.

Navodno zahtev za održavanje nastupa nije u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok je Desingerica otkrio svoju stranu priče.

Foto: Pink.rs

- Nastup je pomeren za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomešaju datumi i onda jedan nastup mora da se pomeri. Ništa strašno i ništa što se inače ne dešava kad si pun posla - rekao je Despić.

Autor: M.K.

#Bosna

#Dragomir Despić Desingerica

#Muzičar

#nastup

POVEZANE VESTI

Domaći

DESINGERICA HITNO HOSPITALIZOVAN: Evo u kakvom je stanju i šta mu se desilo

Domaći

Život pun promena iz korena: Malo ko zna da je Desingerica bio u reprezentaciji, ovo je njegova biografija!

Domaći

Hitno oglašavanje Desingerice za Pink.rs: Pozvali smo repera nakon vesti da mu je nastup zabranjen, oglasio se i klub, evo o čemu je reč

Domaći

Drama u Crnoj Gori! Desingerica hitno hospitalizovan

Domaći

Pao sam pored bankine, odmah su me odvezli u bolnicu: Desingerica se oglasio nakon što je završio u bolnici

Domaći

Ovo sve zanima: Otkrivamo vam koliko Desingerica ima godina