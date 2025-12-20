MNOGO VOLIM KAD SAM ZALJUBLJENA! Sanja Marinković otkrila kad će pokazati svoju novu ljubav: Ne treba mi alkohol da gasim leptiriće u stomaku

Voditeljka Sanja Marinković otkrila je da obožava sebe kada se zaljubi, ali da se od razvoda nije pojavio pravi.

Voditeljka koja iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, sa kojim je dobila sina Strahinju, otvoreno je govorila o svom emotivnom statusu i priznala da trenutno nije zaljubljena, iako ističe da joj je to jedno od najlepših osećanja.

Sanja koja je bila u vezi sa kolegom je istakla da se oseća odlično i da uživa u životu, ali da trenutno nema partnera.

- Iskreno da kažem, mnogo volim kad sam zaljubljena. Kada sam zaljubljena, ja sam fenomenalna - rekla je Sanja na početku razgovora.

Voditeljka je objasnila da se suštinski ne menja kada je zaljubljena, ali da tada sve radi sa više lakoće.

- Ista sam kao i sada, nema tu neke velike razlike, ali, naravno, kad sam zaljubljena onda sve sa lakoćom radim - dodala je ona u emisiji "Iz profila".

Nema novog dečka, kada bude imala otkriće ga

Ipak, Sanja je jasno stavila do znanja da trenutno nema emotivnog partnera i da to ne krije.

- Nisam zaljubljena, odmah da ti kažem. Da imam nekoga, ja bih rekla, jer opet smatram da je i to lepo. Kud ćeš lepše nego da pričaš o ljubavi? Ne treba mi alkohol da gasim leptiriće u stomaku, jer ih nemam. Volim u realno da se zaljubim - istakla je voditeljka.

Govoreći o periodu nakon razvoda, Sanja je priznala da se još uvek nije pojavio muškarac koji bi je u potpunosti osvojio.

- Pravo da ti kažem, neko koga ću ja da predstavim i da kažem: "Ovo je moj dečko"... Taj se nije pojavio otkako sam se rastala - bila je iskrena Sanja Marinković.

Autor: M.K.