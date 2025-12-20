SNIMA SE U CRVENOM ČIPKANOM BRUSU I SALONKAMA! Vreli kadrovi Lidije Vukićević (63): Podigla nogu, a na sebi ima samo mantil (FOTO)

Glumica Lidija Vukićević (63) neretko izazove mnoštvo komentara smelim izdanjima na mrežama, a sada je nadmašila samu sebe.

Ona je podelila snimak iz porodičnog doma u provokativnom izdanju.Lidija je ovoga puta na sebi imala samo kućni mantil sa dubokim dekolteom te je crveni čipkani brushalter i bujni dekolte bio u prvom planu.

Ceo stajling je upotpunila crvenim detaljima, te su salonke i karmin bili iste boje, a u jednom trenutku ona ja izbacila nogu i podigla je na komodu i time mnoge iznenadila.

Promenila način ishrane

Mnogi komentarišu da se Lidija tokom godina gotovo ne menja, a jednom prilikom je ona govorila o načinu ishrane i otkrila kako održava liniju.

- Uvek osluškujem svoje telo, pa sam u poslednje vreme promenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso, niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja - kazala je tada za "Hello" i dodala:

- Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost. Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu da obučem sve što poželim, i to mi pričinjava zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala "Bolji život" - dodala je Lidija za "Hello".

Autor: M.K.