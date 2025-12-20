VAŽILA ZA NAJBOGATIJU PEVAČICU U SRBIJI, PA ZAVRŠILA NA ULICI! Sad pravi slike svojom krvlju! Šokirala sve: Krv mešam sa vodom (FOTO)

Pevačica Dunja Ilić umetnost stvara svojom sopstvenom krvlju!

Bivša pevačica u usponu je delimično opisala kako izgleda ovaj proces, te najpre poručila da se ne seče kako bi došla do krvi.

- Radim prvu sliku slikanu svojom krvlju. Naravno, ne kasapim se. Uredno mi izvade krv i ampule stavim u frižider, pola dana recimo, dok ne radim sa njima. Onda se mešaju sa vodom. Normalno se slikao kao bojom. I prek ose maže nešto što mi je rekao prijatelj koji decenijama ovo radi , od čega se ne osećaju nikakvi mirisi, a zaboravila sam ime materijala. Pitaću opet - napisala je i sve šokirala, a onda postavila pitanje.

- Da li biste imali nešto poput ovoga na vašem zidu? - zanimalo je pevačicu, dok su fanovi bili zgroženi.

Otac joj bio milioner

Dunja je svojevremeno govorila o ocu koji je bio milioner, a onda je bankrotirao i ostao bez ičega. Ona je jedno vreme živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio jedan život na ivici. Strašno smo teško živeli ta dva meseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić tada.

Evo kako je završila na ulici

- Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje. Odveli su me u Srbiju, -prisetila se Dunja.

Tokom gostovanja u emisiji Pretres, Dunja se osvrnula i na jednu situaciju koaj se desila nedavno:

-Ono što je mnogo smešno, setila sam se da sam rekla drugu pre možda dve nedelje. Pošto sam se selili, i ti i ja kad smo se dogovarali za emisiju…Rekla sam ti: „Ja sam u selidbi, ja sam bolesna, primam infuzije, selim se, ne znam više gde ću.“ Ja sam toliko bila iznervirana više.Taksi me vozi iz Vranja u Beograd. ja moram da pakujem, ovo je lomljivo, ovo je ovakvo. I ja pozovem druga i kažem mu: „Ogi, znaš kako je lepo biti beskućnik! Ne moraš da misliš ni o čemu, hranu ćeš svakako nekako naći. Naćićeš negde da spustiš glavu. Znaš ti kako je slobodno i lepo u odnosu na sve ovo.“ Tako da ni u tome nisam našla nešto strašno- ispričala je Dunja Ilić.

