NE MOGU DA PEREM KOSU I SEČEM NOKTE! Eva Ras (84) otkrila sa čime se bori: To je najgora bolest, zglobovi me ne slušaju, stari su...

Eva Ras (84) istakla je da godine nisu samo broj, kako mnogi govore, te otkrila sa kojim se zdravstvenim problemima suočava.

Glumica je u poslednje vreme dosta klonula, te primećuje da ne može da brine o sebi kako je donedavno mogla. Eva je istakla da uprkos zdravstvenim problemima voli život i da svima želi da dožive njene godine.

- Godine nisu samo broj, osećam svu svoju starost. Ne mogu da sečem nokte i da perem kosu, moji zglobovi su stari i ne slušaju me. Starost je najveća bolest koja postoji i ne leči se. Srećna sam što sam živa i svakome želim dug život, ali starost ne pita da li je volim - rekla je Eva u emisiji "Premijera".

Podsetimo, Eva Ras iza sebe ima tri braka, a iskreno je govorila o detaljima ljubavnog života koji su često izazivali mnoštvo reakcija.

- Kad sam bila mlada svi su se bili šokirali od mene, ja sam jako lako odlazila u intimne odnose i avanture i nisam ja to ni krila, a moja majka je bila očajna jer je imala ćerku koja je po njenom mišljenju bila šljam, ali kad sam se zaljubila u Rasa to je prestalo. Ja sam mogla da živim sa Rasom da nikad nemamo intimne odnose, jer sam ga obožavala- rekla je ona svojevremeno.

Autor: M.K.