AKTUELNO

Domaći

NE MOGU DA PEREM KOSU I SEČEM NOKTE! Eva Ras (84) otkrila sa čime se bori: To je najgora bolest, zglobovi me ne slušaju, stari su...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: RED TV Printscreen ||

Eva Ras (84) istakla je da godine nisu samo broj, kako mnogi govore, te otkrila sa kojim se zdravstvenim problemima suočava.

Glumica je u poslednje vreme dosta klonula, te primećuje da ne može da brine o sebi kako je donedavno mogla. Eva je istakla da uprkos zdravstvenim problemima voli život i da svima želi da dožive njene godine.

- Godine nisu samo broj, osećam svu svoju starost. Ne mogu da sečem nokte i da perem kosu, moji zglobovi su stari i ne slušaju me. Starost je najveća bolest koja postoji i ne leči se. Srećna sam što sam živa i svakome želim dug život, ali starost ne pita da li je volim - rekla je Eva u emisiji "Premijera".

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Eva Ras iza sebe ima tri braka, a iskreno je govorila o detaljima ljubavnog života koji su često izazivali mnoštvo reakcija.

- Kad sam bila mlada svi su se bili šokirali od mene, ja sam jako lako odlazila u intimne odnose i avanture i nisam ja to ni krila, a moja majka je bila očajna jer je imala ćerku koja je po njenom mišljenju bila šljam, ali kad sam se zaljubila u Rasa to je prestalo. Ja sam mogla da živim sa Rasom da nikad nemamo intimne odnose, jer sam ga obožavala- rekla je ona svojevremeno.

Autor: M.K.

#Bolest

#Eva Ras

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

EVA RAS U TEŠKOM STANJU! Ne može sebi da seče nokte ni da pere kosu, OVO SU DETALJI...

Domaći

EVA RAS SE VEĆ 22 GODINE BORI SA RAKOM: Nisam operisana, to je i dalje u meni... Evo i šta joj kažu lekari!

Domaći

LIDIJA VUKIĆEVIĆ OBJAVILA SLIKU IZ BOLNICE: Zabrinula sve, pa otkrila šta joj se dešava (FOTO)

Domaći

MOLILA SAM DA BUDEM GOLA: Eva Ras priznala da je kolega odbijao poljubac sa njom u filmu: Hteo je da mi ogadi ulogu...

Domaći

Bila sam na kokainu, nisam spavala, jela ni pila: Eva Ras šokirala priznanjem, sve je počelo kad joj je bilo 20 godina

Domaći

Eva Ras progovorila o saradnji sa Žižom: Nakon njene smtri otkrila detalje sa snimanja kultne serije: OVO JE SVE IZNENADILO...