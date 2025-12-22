OVAJ DETALJ O ŽIVOTU VESNE ZMIJANAC MALO KO ZNA! Pevačica nije rođena u Srbiji: Kad god odem tamo, nešto se desi...

Vesna Zmijanac bila je jedna od najpopularnijih pevačica bivše Jugoslavije, a malo ko zna da ona nije rođena u Srbiji.

Pevačica je rođena 1957. godine, a iako je ceo život provela u Srbiji jednom prilikom je otkrila da se rodila u Crnoj Gori. Vesnin otac je tada radio u Nikšiću te je jedno vreme živeo tamo.

- Slučajno sam rođena u Nikšiću, tata je bio na radu tamo, a mama ga je pratila. Često odlazim u Nikšić i svaki put imam osećaj kao da sam se vratila u maminu matericu. Nešto se desi – ispričala je svojevremenom

– Nikada mi tamo nije bilo ništa teško, neku snagu dobijem. To je mesto gde sam rođena, gde me je kolevka zaljuljala - dodala je ona tada, prenosi "Grand".

Podsetimo, Vesna Zmijanac nedavno je završila u bolnici nakon što joj se pogoršalo zdravstveno stanje. Njoj su lekari tada ugradili tri senta.Ona je potom napustila bolnicu, a po nju je došao zet.

Ekipa "Blica" je uslikala pevačicu sa zetom Reljom Popovićem kada su stigli ispred zgrade u kojoj živi. Vesna i Relja su taksijem došli do zgrade, on joj je pomogao da izađe iz vozila, a potom su zajedno ušli unutra.Relja je nosio njenu torbu sa stvarima, dok je pevačica išla iza njega. Na sebi je imala braon jaknu, šal i kapu, a na licu je nosila tamne naočare.

Autor: M.K.