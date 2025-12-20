VREME JE ZA ISTINU: Jovana Jeremić odmah na početku objasnila zašto ne sedi blizu Tigra u jutarnjem, pa zaintrigirala sve: Sve volim iskreno i transparentno

Domaća javnost već neko vreme bruji o novoj romansi popularne voditeljke TV Pink Jovane Jeremić sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. Sada je došao momenat za njihov susret oči u oči pred širokim auditorijumom, i to u njenom jutarnjem programu ''Novo jutro''.

Tigar je današnji gost Jovane Jeremić, a ona mu je najpre donela kafu, pa održala kratki govor pre nego što je sa njim započela opsežan intervju.

- Mi smo doneli odluku da Miloša pozovemo u emisiju da vidimo ko je čovek sa kojim me povezuju već neko vreme. Vreme je za istinu. O nama se mnogo pisalo ovih dana, mene gledaoci dobro poznaju, ja sam žena koja ne voli ništa da gura pod tepih, sve volim iskreno i transparentno, zato smo Miloša i pozvali. Sigurnije je kad smo malo razdvojeni i ti i ja, zato sedimo daleko jedno od drugog danas - rekla je Jovana na samom početku i najavila Miloša.

Tvoj otac obeležio je srpski sport. Kako ga pamtiš?

- On je bio ljubitelj sporta. Bio je reprezentativac Jugoslavije, imao je 100 mečeva u amaterskom boksu. Ušao je u Ginisovu knjigu rekorda zahvaljući trbušnjacima. Moj otac je snimio prvi akcioni film jugoslovenski. Ubacio je svetkse glumce, tako je on ušao u takmičenje sa najboljim drugom Arnolda Švarcenegera. Gidra je izašao kao pobednik. Švarceneger je došao u tu teretanu da upozna Gidru. On je tada rekao mom ocu da je čudo od čoveka, nazvao ga je čovekom od gume.

Kako je tvoj otac spasio Sinišu Mihajlovića?

- Gidra je ceo život bio u Zvezdi, Gidra i Džaja su bili najbolji prijatelji. Siniša je imao najjači šut tada, zeznuo je preponu i došao je kod Gidre, on je znao vežbe da izleči svaku povredu. Mnogima je pomogao. Pokazao mu je kako da svojim telom izleči sebe i nije se operisao. Gidra i Džaja su bili prijatelji, on mu je pomagao. Gidra je pomagao fudbalerima, da ih spremi, da im pomogne oko povreda...

Ti si 12 godina igrao tenis u Americi, dok je tvoj otac bio tamo. Vi ste svi zajedno živeli zajedno u Holivudu?

- Otac je video da sam ja na njega, bio sam najveća teniska nada u Jugoslaviji. Trenirao sam osam do deset sati dnevno. Deset godina sam se takmičio u tenisu. Ja sam u Americi po ceo dan trenirao.

