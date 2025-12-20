'JEDNA NJEGOVA REČENICA ĆE MI UVEK OSTATI U GLAVI' Tigar se prisetio smrti oca, čuvene legende Jugoslavije: Gidra je bio moj najveći oslonac, sa 18 godina sam nasledio sve njegove poslove (FOTO)

Domaća javnost već neko vreme bruji o novoj romansi popularne voditeljke TV Pink Jovane Jeremić sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. Sada je došao momenat za njihov susret oči u oči pred širokim auditorijumom, i to u njenom jutarnjem programu ''Novo jutro''.

Miloš Stojanović Tigar je u razgovoru sa voditeljkom Jovanom Jeremić otkrio da je njegova prva ljubav prema sportu bila usmerena na tenis, te se kasnije prebacio na sport koji mu je promenio život, a to je boks.

- Trenirao sam po ceo dan, Gidra me pokupi, sa dva tri najbolja profesionalna boksera. Oni me pokupe i direktno odemo u najbolju salu za boks... Dobro jutro mi je bilo, ali se treniralo skoro pet i nešto sati treninga. Mora dobro da se jede, pa sparing, pa tenis, pa četvrti trening je morao, mene je tata terao da trčim pored mora, on je odrastao u Crnoj Gori. Čitali smo pet do 10 kilometara. Pet treninga na dan. Malo je bilo uživanja, sve je bila disciplina i žrtvovanje - rekao je Tigar.

Tigar se potom prisetio smrti oca, koji mu je bio najveći uzor u životu:

- Bio sam u Španiji, tamo sam bio na akademiji, spremao sam se za teniske turnire. Imao sam 17 godina, spremao sam se da krenem da igram čelendžere... Bilo mi je jako teško, izgubiti tako jaku figuru... Bio sam mlad, a sada sam ponosan na sebe, ja sam sa 18 godina preuzeo ulitimate fight organizacije od oca... Ušao sam u organizacije, trenirao sam... Vrlo mlad sam to preboleo, sareo i nastavio dalje - navodi Tigar.

Ja sam preuzeo sve očeve odgovornosti, i to me ojačalo, dodao je potom.

- Sada sam u poluteškoj kategoriji. Nikada nisam prestajao sa boksom, malo sam se preispitivao šta ću posle smrti oca, jer me do tada on usmeravao. I onda sam odlučio sa nekih 25 godina da se takmičim zvanično u profesionalnom boksu. Tada je bio juniorski, bio sam prvi u Srbiji. Imao sam osam mečeva, mnogo pobeda. Sada se u decembru nadam još jednoj pobedi - rekao je potom.

Glavni cilj mi je da boksujem za neku glavu pobedu, kaže Tigar.

- Boks je za plemenite ljude, takvi ljudi se i bave boksom, oni se ne tuku po ulicama. Dokazuju se u ringu - objasnio je Tigar.

- Od oca sam čuo dosta saveta, ostalo mi je u glavi, kada sam bio mali... "Nisam imao uslove kao ti, koristi, treniraj da bi bio šampion jednog dana... Ako ne uspeš u tenisu, bićeš u boksu sigurno".... To mi je govorio. Od njega sam nasledio da treniram, da sam častan, da kažem, sve najbolje - rekao je Tigar.

Autor: D.Bošković