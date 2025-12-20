Jovana Jeremić uradila profesionalni intervju sa Tigrom, a onda je SITNICA ODALA: Ovo je dokaz da je zaljubljena DO UŠIJU! (FOTO+VIDEO)

Nije mogla da se iskontroliše!

Domaća javnost već neko vreme bruji o novoj romansi popularne voditeljke TV Pink Jovane Jeremić sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. A danas smo, konačno, mogli da gledamo njihov susret oči u oči pred širokim auditorijumom, i to u njenom jutarnjem programu ''Novo jutro''.

Njih dvoje su, kao što smo mogli da gledamo u programu, pričali o raznim temama, međutim najveći fokus bio je na njegovim sportskim podvizima, kao i njegovom ocu, čuvenom jugoslovenskom bokseru Gidri.

Tako je danas, intervju koji je odradila atraktivna plaviša, ostao u strogo profesionalnom tonu, međutim, Jeremićevu su pojedine sitnice "odale".

Ona se, gledajući u Tigra sve vreme osmehivala, a u jednom trenutku je čak otkrila da joj je telefom usijan:

- Telefon ne prestaje da mi zvoni, usijao se od poziva i poruka! - nasmejala se Jovana, ali i Tigar.

Podsetimo, ekipa portala Pink.rs usnimila je zaljubljeni par neposredno pre početka intervjua koji je ispraćen u milionskom broju.

Autor: D.Bošković