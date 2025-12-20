AKTUELNO

Domaći

Jovana Jeremić uradila profesionalni intervju sa Tigrom, a onda je SITNICA ODALA: Ovo je dokaz da je zaljubljena DO UŠIJU! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogla da se iskontroliše!

Domaća javnost već neko vreme bruji o novoj romansi popularne voditeljke TV Pink Jovane Jeremić sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. A danas smo, konačno, mogli da gledamo njihov susret oči u oči pred širokim auditorijumom, i to u njenom jutarnjem programu ''Novo jutro''.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje su, kao što smo mogli da gledamo u programu, pričali o raznim temama, međutim najveći fokus bio je na njegovim sportskim podvizima, kao i njegovom ocu, čuvenom jugoslovenskom bokseru Gidri.

Tako je danas, intervju koji je odradila atraktivna plaviša, ostao u strogo profesionalnom tonu, međutim, Jeremićevu su pojedine sitnice "odale".

Ona se, gledajući u Tigra sve vreme osmehivala, a u jednom trenutku je čak otkrila da joj je telefom usijan:

- Telefon ne prestaje da mi zvoni, usijao se od poziva i poruka! - nasmejala se Jovana, ali i Tigar.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, ekipa portala Pink.rs usnimila je zaljubljeni par neposredno pre početka intervjua koji je ispraćen u milionskom broju.

Autor: D.Bošković

#Intervju

#Jovana Jeremic

#ZALJUBLJENOST

#milos stojanovic

#tigar

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opet radi vređalica Ene Čolić: Pobesnela na Peju, ovo je jedini način da mu oprosti javno poniženje! (VIDEO)

Zadruga

'IDEŠ PO INSTAGRAMU I VIĐAŠ SE SA SVAKIM' Miljana pokazala Zoli prvi ispad ljubomore zbog njegovih akcija napolju! (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat u sitne sate: Džordi i Aleks se brutalno vređaju, Anđela doletela brzinom svetlosti da ih razdvoji! (VIDEO)

Zadruga

'IZDRŽAĆEŠ OVO, TI SI BORAC!' Aneli briznula u plač nakon emisije! Uroš joj odmah pritrčao u pomoć i pružio utehu! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Doživela ŠOK! Jovana ugledala da NEMA glasova, Viki pokušala da je digne iz pepela! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Gastoz saznao da je Anđela razgovarala sa Karićem, istog trenutka mu krenula para na uši! (VIDEO)