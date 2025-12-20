AKTUELNO

BILA JE ŽIVOTNO UGROŽENA! Novi detalji o zdravstvenom stanju Vesne Zmijanac nakon operacije: Pod stalnim je nadzorom lekara

Pevačica Vesna Zmijanac trenutno je na rehabilitaciji nakon nedavne operacije srca. Nakon izlaska iz bolnice pevačica je pod stalnim nadzorom lekara.

Naime, nakon što je Vesna Zmijanac pre nekoliko dana napustila bolnicu, pevačica se oporavlja uz stalni nadzor i negu stručnjaka iz zdravstvene ustanove specijalizovane za lečenje bolesti srca.

- Situacija je bila veoma teška, lekari su se borili da joj stabilizuju stanje i u jednom momentu je bila životno ugrožena. Srećom, reagovalo se na vreme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom lekara iz bolnice za kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da rehabilitacija potraje kako bi se u potpunosti oporavila - kaže dobro obavešten izvor.

- Rečeno joj je da ne bi smela da nastupa i da mora da se odmara, ali Vesna je poznata kao veliki profesionalac i nije želela da otkaže novogodišnji nastup - zaključuje izvor.

