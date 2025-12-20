AKTUELNO

Domaći

PRVA FOTOGRAFIJA ZAPALJENOG LOKALA NA VRAČARU KOJI IZNAJMLJUJE MUŽ MARIJE EGELJE: Slomljeno staklo, a okolo krš i lom... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Instagram.com/marija.egelja ||

Kako je Pink.rs prvi pisao, sumnja se da je uzrok požara nepravilno rukovanje pirotehnikom, što se pokazalo uvidom u nadzorne kamere.

U lokalu na Vračaru, koji iznajmljuje muž voditeljke Marije Egelje, izazvan je požar, te je razbijeno staklo, a još uvek nije poznat počinilac ovog dela. Na društvenim mrežama sada su se pojavila fotografija sa lica mesta.

Na slici, koja prikazuje lokal, koji iznajmljuje muž Marije Egelje, Aleksandar Dabić, vidi se kako je celo krilo stakla razbijeno, a mi smo došli i u posed fotografije lokalanakon što je staklo zamanjeno hitnom reakcijom vlasnika.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića, a na svu sreću niko nije povređen. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Dabić

#Lokal

#Marija Egelja

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

SAZNAJEMO: Muž Marije Egelje ipak nije vlasnik zapaljenog lokala na Vračaru, otkriven i UZROK požara! Pogledajte kako sad izgleda restoran brze hrane

Domaći

Muž Marije Egelje je vlasnik lokala koji je noćas ZAPALJEN NA VRAČARU! Ovo su svi detalji!

Domaći

Prva izjava Jovane Jeremić o veridbi! Kraljica šera otkrila sve detalje, pa progovorila o svadbi i proširenju porodice!

Hronika

Piroman ubacio benzin ili razređivač: Razbijeno staklo na vratima, srča i garež ispred zapaljenog kafića na Vračaru

Domaći

Ovo je budući muž Marije Kilibarde sa kojim čeka prvo dete? Bane je važio za najvećeg zavodnika, a majka mu je poznata glumica (FOTO)

Domaći

GRADILI KUĆU KAO SKADAR NA BOJANI, A SAD SE RAZVODE! Ovako izgleda Harisova i Melinina vila od nekoliko MILIONA EVRA! (FOTO)