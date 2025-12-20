PRVA FOTOGRAFIJA ZAPALJENOG LOKALA NA VRAČARU KOJI IZNAJMLJUJE MUŽ MARIJE EGELJE: Slomljeno staklo, a okolo krš i lom... (FOTO)

Kako je Pink.rs prvi pisao, sumnja se da je uzrok požara nepravilno rukovanje pirotehnikom, što se pokazalo uvidom u nadzorne kamere.

U lokalu na Vračaru, koji iznajmljuje muž voditeljke Marije Egelje, izazvan je požar, te je razbijeno staklo, a još uvek nije poznat počinilac ovog dela. Na društvenim mrežama sada su se pojavila fotografija sa lica mesta.

Na slici, koja prikazuje lokal, koji iznajmljuje muž Marije Egelje, Aleksandar Dabić, vidi se kako je celo krilo stakla razbijeno, a mi smo došli i u posed fotografije lokalanakon što je staklo zamanjeno hitnom reakcijom vlasnika.

Podsetimo, Incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića, a na svu sreću niko nije povređen. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

Autor: Pink.rs