DUŠKO ŠARIĆ I CVIJA ZAGRLJENI PEVAJU 'ZLATIBORE PITAJ TARU': Na slavi kod Marka Vjetrovića prava žurka, a Nina Šarić oduzima dah u teget haljini sa tufnama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Gala slavlje!

Srpska manekenka Višnja Vjetrović i njen suprug Marko Vjetrović, bivši portparola FK Partizan, koji je tu funkciju obavljao dugi niz godina, organizovali su veliko slavlje povodom krsne slave Sveti Nikola, a među gostima je bio i Duško Šarić koji je sve vreme igrao i pevao zagrljen sa reperom Stefanom Cvijovićem Cvijom.

Foto: Instagram.com

Naime, Višnja Vjetrović je, naime, na svom Instagramu objavila niz fotografija sa slavlja, ali i snimak na kom Stefan Cvijović Cvija i Duško Šarić zagrljeni pevaju pesmu "Zlatibore pitaj Taru".

Foto: Instagram.com

Njih dvojica su sve vreme pevali i slavili, dok su gosti iza njih igrali.Nina Šarić u elegantnoj haljiniDuško Šarić se slikao i sa suprugom Ninom Šarić koja je blistala u teget haljini sa belim tufnama.

Foto: Instagram.com

Višnja je podelila momente sa slavlja, ali i pokazala prelepu dekoraciju za krsnu slavu u domu.

Inače, Višnja se 2013. godine udala se za Marka Vjetrovića. U braku sa Markom dobila je dve ćerke, a iako se i dalje bavi modom sada je više posvećena odgajanju naslednica.

Autor: M.K.

