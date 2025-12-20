Gala slavlje!
Srpska manekenka Višnja Vjetrović i njen suprug Marko Vjetrović, bivši portparola FK Partizan, koji je tu funkciju obavljao dugi niz godina, organizovali su veliko slavlje povodom krsne slave Sveti Nikola, a među gostima je bio i Duško Šarić koji je sve vreme igrao i pevao zagrljen sa reperom Stefanom Cvijovićem Cvijom.
Naime, Višnja Vjetrović je, naime, na svom Instagramu objavila niz fotografija sa slavlja, ali i snimak na kom Stefan Cvijović Cvija i Duško Šarić zagrljeni pevaju pesmu "Zlatibore pitaj Taru".
Njih dvojica su sve vreme pevali i slavili, dok su gosti iza njih igrali.Nina Šarić u elegantnoj haljiniDuško Šarić se slikao i sa suprugom Ninom Šarić koja je blistala u teget haljini sa belim tufnama.
Višnja je podelila momente sa slavlja, ali i pokazala prelepu dekoraciju za krsnu slavu u domu.
Inače, Višnja se 2013. godine udala se za Marka Vjetrovića. U braku sa Markom dobila je dve ćerke, a iako se i dalje bavi modom sada je više posvećena odgajanju naslednica.
Autor: M.K.