NE PITAJU TE KAKO SI KAD POSTANEŠ MAJKA! Milica Dabović sama gaji sina Stefana, a sad progovorila o tišini koju oseća

Bivša košarkašica Milica Dabović samohrana je majka sina Stefana.

Milica Dabović trudi se da njenom nasledniku ništa ne fali, a sada je podelila jednu poruku koja je mnoge zamislila. Milica se osvrnula na to šta se podrazumeva za ženu kada postane majka.

- Niko ne govori o tišini koja ostane, kada svi prestanu da pitaju "kako si", jer misle da si sada majka i moraš biti jaka - podelila je Milica Dabović citat.

Imala operaciju

Bivša košarkašica Milica Dabović otkrila je da je imala zdravstvenih problema zbog kojih je morala da se javi u zdravstvenu ustanovu. Tvrdi da je sada sve u redu, ali da se gotovo dve nedelje imala bolove.

- Ja sam snaga. Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspela, pacijent jedva preživeo! Idemo dalje sve do medalje - napisala je ona na Instagramu.

Kako je Milica otkrila, ona je imala operaciju vilice.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala, četvrti put operisala donju vilicu, strašno loš kvalitet zuba, implanti, veštačke kosti. Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - otkrila je Milica.

Autor: M.K.