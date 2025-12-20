PITE, PEČENJE, PALAČINKE, PLJUVANJE, A SAD PREŠAO NA VIŠI NIVO: Desingerica usred nastupa obrijao dečka do glave, publika pala u trans (FOTO+VIDEO)

Desingerica ne prestaje da iznenađuje svojim performansima na nastupu, pogledajte šta je sada napravio.
Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubeđeni da ne može dalje.
Svaki put je ponovo iznenadio, te je nakon udaranja patikom u glavu, gazio ljude iz publike, jeo pečenje sa fanovima, rendao kačkavalj, pravio pitu i palačinke, a sada je na red došlo i šišanje.
Publika pala u transReper je otišao korak dalje i nasred nastupa ošišao mašinicom dečka iz publike. Kada je reper počeo svoj performans, publika je pala u trans i sve je počelo da se ori od vrištanja.
Despić je pažljivo i uz ovacije svih prisutnih kompletno ošišao svog fana dok je repovao.
Autor: M.K.