SOFRA MAJCI KUPIO AUTO: Objavio porodičnu fotografiju i uputio joj emotivne reči: Da još dugo voziš unučiće... (FOTO)

Aleksandar Sofronijević ne štedi kada su u pitanju oni koje najviše voli.

Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević nedavno je objavio najsrećnije vesti i otkrio da će uskoro postati otac.

Njegova najveća ljubav Kosana je u blagoslovenom stanju, a bračni par za nekoliko meseci dobija devojčicu.

Poklon majci

Sofronijević je sada iznenadio svoju majku i počastio je novim automobilom.Na svom Instagram nalogu okačio je fotografiju i poslao majci emotivnu poruku.

- Majko neka ti je sa srećom i da još dugo voziš svoje unučiće makar do njihovog punoletstva, pa ćemo i ovaj da zamenimo - napisao je Sofra.

Autor: M.K.