KAJI OSTOJIĆ ŽESTOKI MOMAK PRAVIO PROBLEME: Pevačica progovorila o nastupu koji nikad neće zaboraviti

Foto: TV Pink Printscreen

Katarina Kaja Ostojić prisetila se neprijatne situacije sa nastupa i otkrila pozadinu problema koju joj je napravio opasan momak koji danas nije među živima.

Kaja Ostojić dugo je na estradnoj sceni, a gostujući jednom prilikom u emisiji "Amig šou" prisetila se lošeg iskustva s opasnim momkom. Kako i sama kaže, ona nije odgovarala na njegovo udvaranje, a on je zbog njenog kuliranja organizovao da se na njenom nastupu desi haos kako bi se publika razbežala.

Opasan momak želeo da joj uništi nastup

Pitanje za pevačicu je bilo da se priseti najstrašnije situacije s nastupa.- Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rasteralo sve ljude.

Foto: Instagram.com

Ona je i objasnila zbog čega joj se taj opasni momak osvetio, a povod je bilo njeno odbijanje.- Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim - dodala je Kaja Ostojić kroz smeh.

Za nastup zaradi i do 8.000 evra

Poznato je da pevači dosta ulažu u svoje pesme, albume, spotove, stajlinge, ali se takođe zna i da zarađuju mnogo više od prosečne plate.

Kada je reč o muzičarima sa dugogodišnjom karijerom, poput Indire Radić, Stoje Novaković i Kaje Ostojić, oni za jedno veče zarade između 7.000 i 8.000 evra.

Autor: M.K.

#Kaja Ostojić

#nastup

#opasan momak

#pevačica

#problemi

