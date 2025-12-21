PITALI SU SE ODAKLE MENI ZLATAN SAT?! Zorana Mihajlović otkrila sa kakvim se sve osudama susretala, pa šokirala OVIM priznanjem: Morala sam da dobijem crno na belo da nije tako...

Nije joj bilo nimalo lako!

Bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović bila je gost emisije ''Magazin In'' i tom prilikom je govorila o tome sa kakvim se sve osudama i optužbama u medijima susretala, ali i o tome koliko joj je kao ženi bilo teško da se nosi sa svim teretom koji nosi politička funkcija.

Šta se sve menja kad žena počne da zauzima više prostora bez izvinjenja? - glasilo je Sanjino pitanje.

- Ja se nikad nisam izvinjavala za prostor za koji sam se borila i za koji sam radila. Generalno mislim da te priče pakosti i ljubomore kada prerastu u mržnju jesu rezultat lenjosti, neposvećenosti, nezainteresovanosti za nešto i uvek je neko drugi kriv i uvek ćete drugog napasti. Bilo je mnogo teških situacija i neodbranjivih stvari, mnogo je teško. Ljudi veruju u lošu vest mnogo više nego u nešto dobro i lepo. Ja sam kroz posao koji sam radila prolazila mnogo toga. Bila sam u medijima okarakterisana i kao špijunka... - otkrila je Zorana i dodala:

- Desilo mi se da sam nosila sat u boji zlata, a nije bio zlatan, mediji su se pitali odakle meni zlatan sat. Ja sam otišla kod zlatara da dobijem crno na belo da nije zlato. Oni su nastavli da pišu da nosim zlatan sat. Da, nervira me ponekad i smeta, ali s druge strane kažem da me to ne zanima. Hrabrost je odraz karaktera - poručila je Zorana.

