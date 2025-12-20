NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA U DOMU TANJE SAVIĆ: Jelka do plafona blista i šljašti, a ovaj detalj će vas potpuno oduševiti (FOTO)

Tanja Savić je tokom dekorisanja porodičnog doma definitivno mislila na sve.

Decembar je mesec u znaku praznika, te mnogi domovi zasijaju najlepšim sjajem i liče na nestvarne bajke. Većina javnih ličnosti svoje kuće i stanove ukrase do neprepoznatljivosti, a na društvenim mrežama se pohvale novogodišnjom atmosferom koja liči na one iz holivudskih časopisa. Tanja Savić je sada pokazala svoj porodični dom u prazničnom ruhu, gde sve blista i šljašti.

Čarolija u domu Tanje Savić

Jelka do plafona je svima oduzela dah, a na njoj se nalazi mnoštvo lampica, cvetova, loptica, Deda Mrazića i ukrasa koji su učinili novogodišnje drvo čarobnim.Ono što je posebno privuklo pažnju i oduševilo njene pratioce jeste praznična mašnica koju je poneo njen kućni ljubimac.

Kupila imanje sa šumom od 25 ari

Tanja Savić sreću je pronašla kraj svog partnera Muhameda Mukija Bešića, a njihova veza toliko je ozbiljna da je pevačica odlučila da kupi ogromno imanje na kom će sa svojim izabranikom i sinovima napraviti dom iz snova.

Imanje je ogromno, a na njemu će graditi kuću i ogromni travnjak, bazen, kao i deo za kućne ljubimce. Savićeva je pazarila i šumu od 25 ari, koja je odmah pored placa. Tanja i njen emotivni partner već su napravili plan kako će izgledati njihov velelepni dom, a kako je pevačica nedavno otkrila, morali su ipak da smanje kvadraturu, ali svakako je ostalo mesta za jedan veliki garderober, gde će ona čuvati sve svoje komade odeće, kostime, obuću i tašne.

"Želela sam svoju kuću i dvorište"

- Sad kada ovo kažem, može da zvuči strašno, ali nikada nisam imala svoju kuću, otkad sam počela da radim, želela sam da imam svoju kuću i dvorište. Kako sam rasla sa roditeljima, navikla sam da imam kuću i dvorište, a kada sam bačena u estradu, bukvalno sam morala da se snađem sama. Uvek su to bile neke kirije, stanovi. Imamo projekat kuće, koji smo sužavali, bilo je mnogo veliko. Sada će biti normalna kvadratura za moje uslove i za garderober, jer nemam mesta gde da stavljam stvari - rekla je ona, a onda otkrila da je kupila i šumu:

- Imam i 25 ari šume, kao što je Tito nekada imao. Pored Tita, ja sam jedina pevačica koja ima šumu, da ne zvučim skromno. To će biti oaza za mene. Estrada te navede na to, isisa ti svu krv, da posle poželiš da živiš u šumi - rekla je u jednoj emisiji.

Podsetimo, Tanja Savić često ističe da je ponosna na rodno selo Radinac pored Smedereva i da se ne stidi što dolazi iz unutrašnjosti Srbije. Tanja je dugo živela u rodnom selu, a veliku količinu novca koju je zaradila uložila je upravo u renoviranje porodičnog doma.

Autor: M.K.