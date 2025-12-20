SLAVLJE U DOMU JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ! Misica podelila radosne vesti: Podelila fotografiju drugarice i javno joj se obratila (FOTO)

Jovana Ljubisavljević oglasila se na Instagramu i podelila lepe vesti.

Jovana je objavila sliku drugarice i čestitala joj prinovu. Jovana je čestitala drugarici rođenje sina Relje.

- Bravo mama - poručila je kratko.

Ime Relja inače, ima moćno značenje i znači "osoba koja hrli prema svojoj sreći".

Jovana i Bogdan dobili sina Jakova na Krstovdan

Podsetimo, Jovana je na Krstovdan carskim rezom na svet donela sina, koji je bio težak 3,450.

- Odlično se osećam i kako se sve približava nestrpljenje raste. Ja nisam nisam ni znala u momentu kada je trebalo da nastupe mučnine, čak sam i radila. Imam trudnoću iz snova. Ugojila sam se 10 kilograma, ali stvarno se ne vidi. Otišlo je sve gde treba, ali i da jesam, najbitnije je da beba bude zdrav - rekla je ranije Jovana za Blic.

Autor: M.K.