Ekskluzivno: Prvo oglašavanje Marije Egelje povodom navodnog požara u lokalu koji oni iznajmljuju: Senzacija koja je u potpunosti tačna je...

Kako smo juče prvi pisali, lokal na Vračaru, ipak nije u vlasništvu supruga Marije Egelje, a sada se voditeljka ekskluzivno oglasila za Pink.rs!

Kao bomba odjeknula je vest da je navodno izbio požar u lokalu na Vračaru, koji je, kako su pisali, u vlasništvu muža voditeljke TV Pink Marije Egelje, Aleksandra Dabića. Međutim, kako Pink.rs saznaje, suprug poznate voditeljke iznajmljuje lokal za potrebe restorana brze hrane i on nije u njihovom vlasništvu.

Incident se dogodio u restoranu brze hrane u Ulici Vladimira Karića, a na svu sreću niko nije povređen. Na objektu je pričinjena manja materijalna šteta. Kako smo dalje saznali, uzrok je navodno nepravilno rukovanje pirotehnikom, te požar nije namerno podmetnut, kako se najpre pisalo, a na to ukazuju snimci sa nadzorne kamere.

- Lokal nije u vlasništvu Marijinog supruga Aleksandra, oni su samo iznajmili lokal za potrebe restorana brze hrane. Nema veće materijalne štete, stakla na objektu su popucala, ali je vlasnik lokala odmah sanirao štetu i zamenio stakla. Navodno je pirotehnika uzrok, tačnije nepravilo korišćenje iste u blizini lokala. Na to, za sada, ukazuju snimci sa nadzorne kamere - otkrio je za Pink.rs dobro obavešteni izvor.

Sada se za naš portal ekskluzivno oglasila i voditeljka Marija Egelja, koja je istakla:

- Senzacija koja je u potpunosti tačna je moja ljubav prema komplet lepinji. Dragi naši, družimo se ponovo u toku sledeće nedelje. Pozdrav i srećna slava svima koji slave/slavimo - rekla je Marija za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić