SMUVALI SE KAO NA FILMU, NA VRAČARU PAO PRVI POLJUBAC! Jurio je kolima po gradu, a ona je bežala: Ovo je ljubavna priča Nikolije i Relje

Nikolija Jovanović i Relja Popović preko deset godina su zajedno i uživaju u zajedničkom životu sa dve ćerkice!

Nikolija Jovanović i Relja Popović jedan su od najpopularnijih parova domaće javne scene već godinama, a važe i za jedan od stabilnijih i nerazdvojnih.

Ljubavna priča

Poznati reperi zavoleli su se veoma mladi i danas uživaju u skladnom, porodičnom životu, koji su ulepšale njihove dve ćerke – Rea i Hana, a mnogi ne znaju kako je za njih sve počelo.

– Neopohodno je za uspeh u braku da se malo kriješ od medija. Imam skladan brak, a to je javnosti i medijima dosadno i ja sam mnogo srećna zbog toga – rekla je Nikolija jednom prilikom za Exkluziv NIGHT na TV Prva.

Dok je još Relja bio član rep dua "Elitni odredi", oni su zajedno snimili pesmu "Alkohola litar", koja je postala veliki hit te 2014. godine, a nije trebalo mnogo vremena da se pročuje da su Nikolija i šarmantni muzičar u vezi. Od početka su, ipak, bili rešeni da sačuvaju svoju privatnost i nisu delili mnogo, a reper je napravio izuzetak i jednom prilikom objasnio da je odmah shvatio da je pred njim nešto sasvim posebno.

– Pre snimanja spota, jer smo prvo morali da snimimo pesmu, ja sam preuzeo inicijativu. Znao sam da je drugačije, a da je to – to saznao sam vremenom. Treba vremena da upoznate osobu, da počnete da verujete toj osobi, da postanete prijatelji, da se volite, pa da čuvate ljubav, pa da čuvate brak, pa da čuvate dete – ispričao je Relja.

"Kada sam je kolima vijao..."

Tek nedavno se Nikolija u razgovoru za medije prisetila jednog od njihovih prvih izlazaka.

– Kad smo se upoznali bili smo u jednom kafiću i sedeli smo jedno preko puta drugog, tek upoznati i jako zaljubljeni i on je pružio ruku i krenuo je da kaže, da peva: „A još bih s tvojih dlanova…“, a onda sam ja dodala: „Vode popio“ – ispričala je za Blic.

Čuvena je i njihova priča o poteri kroz grad, na koju su se oboje osvrnuli u svojim intervjuima.

– Kad sam je kolima vijao... Mislim da smo bili u studiju, i bilo nam je strava, ona je sela u kola i ja sam krenuo za njom, pratio sam je. Bilo je zabavno, jurili smo se kolima po gradu, bilo je strava. Nisam siguran za prvi poljubac, ali mislim da se desio to veče – rekao je Relja svojevremeno.

– Mislim, nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi – prisetila se.

Prvi poljubac

Nikolija je tada otkrila i da se njen prvi poljubac sa Reljom dogodio "malo iznad Vračara", gde, inače, stanuju proteklih godina sa ćerkama.

Malo nakon što je otkriveno da je par zajedno, do javnosti je dospela informacija da su Nikolija i Relja izgubili bebu u trećem mesecu trudnoće. Tada su postali još zatvoreniji kada je reč o eksponiranju svoje veze, a ostali su jednako posvećeni jedno drugom i zaljubljeni.

Porodica

U obema kasnijim trudnoćama Nikolija je dugo uspevala da sakrije lepe vesti u krugu najbližih. Njihova prva ćerka Rea došla je na svet 26. septembra 2016. godine, a ponosni roditelji nisu krili koliko je njihov život drugačiji i ispunjeniji od njenog dolaska.

– Promenila me je, više nisam ja centar svog sveta, nego je to sad moje dete, a opet s druge strane gledam da ne zapostavim ni sebe, ni svoje želje i ambicije, pa gledam da budem posvećen i porodici i sebi, ali apsolutno da me je promenila na hiljadu načina i učinila me osetljivijim, ranjivijim – objasnio je Relja za Premijeru na TV Pink.

Potom je pet godina kasnije, 17. jula 2021, rođena i njena mlađa sestra Hana, koja je uveličala sreću u domu Jovanović-Popović. Nikolija i Relja, inače, nisu u formalnom braku, što, kako ona napominje, ne menja ništa u dinamici njihove porodice i odnosu.

– Postoji više razloga zbog kojih se nismo venčali. Mada, što bi rekla jedna moja prijateljica: Imaš dvoje dece i možeš ti to da zoveš kako želiš, ali to ti je brak – rekla je Nikolija jednom prilikom, a kada je reč o tajni njihove ljubavi i sreće, stvar je jasna: zajednički cilj i mnogo, mnogo ljubavi:

– Isti ideali, vizija, komunikacija, ljubav pre svega. Kad ima ljubavi, onda je sve lakše – zaključila je Nikolija.

Autor: Nikola Žugić