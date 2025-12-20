Dva porođaja i telo kao praćka! U petoj deceniji izgleda kao avion, a sada objavila nikad emotivniji snimak sa ćerkama

Pevačica Mia Borisavljević (41), iako je ušla u petu deceniju, izgleda bolje nego ikad i ne prestaje da oduševljava svojim izgledom i energijom.

Ponosna majka dvoje dece često na društvenim mrežama deli trenutke iz privatnog života. Sada je objavila video u kojem sa ćerkicama mazi porodičnog psa i na kojem se svi grle. Uz emotivan video je napisala:

- Mama je ruke koje grle i srce koje razume.

Mia je poznata po svom zategnutom i izvajanom telu, što je rezultat dugogodišnje discipline i redovnih treninga. Pevačica često objavljuje i fotografije u bikiniju, a mnogi njeni pratioci komentarišu da što je starija, to je lepša i zategnutija.

Vodi računa o ishrani i prati načela zdrave prehrane - u njenom jelovniku redovno se nalaze ovsene pahuljice sa biljnim mlekom, bademi, banane i borovnice.

- Doručak je najbitniji obrok tokom dana. Potreban je da podigne energiju, a ako ogladnim, pojedem bananu ili šaku badema. Za ručak najčešće trknem do omiljenog restorana ili naručim hranu, dok za večeru jedem laganu salatu. Važno je ne preskakati obroke - otkrila je Mia jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić