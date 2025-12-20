Ovo je detalj koji o Sanji Marinković malo ko zna! Pre nego što se pojavila na malim ekranima bavila se OVIM: To tada nije bilo popularno!

Sanja Marinković jedna je od najpoznatijih voditeljki naših prostora, a malo ko zna čime je ranije želela da se bavi. Ona je sada govorila o odrastanju i otkrila nepoznate detalje iz života.

Sanja Marinković je rođena u Beogradu, a sada je objasnila kako je izgledalo njeno detinjstvo.

- Ja sam beogradsko dete, majka mi je Zemunka, baka iz Gospodara Vučića, inače Dalmatinka, druga baka Beograđanka isto. Tata je završio Višu geodetsku, geometar je po struci. On je mladić sa Banovog brda. Tako da su svi odavde, ja sam treće koleno - rekla je voditeljka koja je krenula maminim stopama.

- Moja mama je bila balerina i voditelj i ja sam takođe bila balerina… U to vreme komunizma uopšte nije bilo popularno baviti se baletom, svi su igrali folklor. U mom razredu sve su devojčice igrale folklor, samo sam ja balet. To je uvek bilo nešto kao "vidi ova ide na balet". Onda kad je trebalo da se igra kolo, srećom mene je moj tata naučio da igram mimo svega - s ponosom je istakla Sanja u emisiji "Iz profila".

U Njujorku prošla kroz pakao

Podsetimo, Sanja je ispričala i neprijatnost koju je doživela u Njujorku.

- Imala sam rezervisan avion za Njujork, odlazim u Njujork da dočekam Novu godinu sa svojim dečkom. Usred noći, negde oko tri noću me budi nenormalna bol u glavi. Ja ustajem, od količine umora padam u nesvest, a avion mi je u šest ujutru, lupim glavom u lavabo. Kako sam pala u nesvest blokiram vrata od kupatila, tako da moj dečko nije mogao da otvori ta vrata - ispričala je Sanja u pomenutoj emisiji i dodala:

Ja u nesvesti unutra, a on samo ovako viri i vidi mene kako krvava ležim. To je strašno bilo koliko sam ja bila u stvari umorna, a mlada i nesvesna tog umora. Samo sam radila, radila, radila. Srećom on je uspeo da pomeri ta vrata, ja sam ustala, Hitna pomoć je došla, ja sam se dovela u red, ušla u taj avion i otišla u Njujork sa tri kopče na čelu, odmah da ti kažem. I tako sam dočekala Novu godinu.

Autor: Nikola Žugić